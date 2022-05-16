Скандал с баллами для Польши на "Евровидении": Федишин назвала причину отсутствия оценок от украинских судей

Скандал с баллами для Польши на "Евровидении": Федишин назвала причину отсутствия оценок от украинских судей

Певица Ирина Федишин, которая была в составе украинских судей на "Евровидении-2022", назвала причину отсутствия оценок от Украины для Польши.

Так, на днях в Сети разгорелся скандал. Профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше. К слову, украинское жюри также поставило "0" Литве и Румынии, которые также поддерживают Украину в войне против России.

Возмущенные юзеры захейтили судей, в частности, ряд негатива получила и Федишин. В ответ Ирина объяснила, что судьи не имеют права разглашать свои баллы. Впрочем, она показала, что поставила Польше отметку 10.

Теперь исполнительница заявила о сбое в системе оценивания.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Только что до меня дошла информация, что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", – сообщила певица.

Кроме того, артистка обратилась "ко всем разъяренным украинцам". Она подчеркнула, что жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев.

"Я понимаю, что для всех это не аргумент. Но это все же документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику, и просто будем откровенны. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический — жюри всей Европы тоже некомпетентно?" – добавила она.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица впервые прокомментировал отсутствие баллов от украинских судей для представителя Польши. Он признался, что ему досадно, что так произошло и извинился перед польским народом.

Возможно ли "Евровидение-2023" в Украине – министр культуры Александр Ткаченко

Читайте также: