Скандал с Бритни Спирс в ресторане: муж певицы и персонал заведения прокомментировали инцидент

Причиной скандала, по их словам, стала не звезда.

Муж певицы Бритни Спирс, тренер Сэм Асгари, отреагировал на скандал с певицей, произошедший в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе.

Тогда, по словам очевидцев, певица вела себя неадекватно и "маниакально", а ее любимый вообще скрылся из заведения. Подробных комментариев по этому поводу Асгари пока не дает, однако на своей странице в Instagram он оставил краткое сообщение в сторис.

"Не верьте тому, что вы читаете в Интернете, люди", – написал Сэм.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Также, как пишет издание PageSix, своими комментариями по поводу скандала поделились и работники ресторана. По словам персонала, причиной переполоха стала не Бритни, а посетители, начавшие навязчиво снимать звезду на камеру. Бестактное поведение фанов разозлило Спирс, поэтому она начала прикрываться от камер меню и в конце концов сбежала из заведения.

После скандального инцидента Бритни Спирс выложила видео в соцсети, на котором танцевала в мини-платье и показала средний палец в камеру.

Читайте также: