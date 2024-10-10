Скандал с P. Diddy: что известно о "белых вечеринках" рэпера и именах звезд, которые их посещали

Уже не одну неделю в Голливуде не утихает серьезный скандал, который разгорелся вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy.

Исполнителя, настоящее имя которого Шон Комбс, обвиняют в серьезных преступлениях, среди которых есть и сексуального характера. Поговаривают, что ужасные инциденты с насилием происходили на так называемых "белых вечеринках" P. Diddy.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что происходило на закрытых мероприятиях в доме Шона Комбса и кто из известных звезд, вероятно, есть в списке посетителей.

Что известно о "белых вечеринках" P. Diddy

С конца 1990-х годов рэпер активно проводил в своем доме печально известные "белые вечеринки". Мероприятия назывались именно так, ведь все гости должны были одеваться в наряды белого цвета. До серьезного скандала, которые разгорелся вокруг P. Diddy, звезды восхваляли вечеринки и активно на них ходили.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Впрочем, когда против рэпера посыпались скандальные обвинения, в Сеть начало попадать, что же действительно могло происходить на вечеринках.

В частности, мероприятия были двух типов. Сначала так называемая "белая вечеринка". Отмечается, что во время официальной части не совершалось правонарушений. После этого начиналось мероприятие, которое Комбс называл "freak-offs".

P. Diddy / Фото: Associated Press

Именно во второй части вечеринки совершались преступления. Гости употребляли алкоголь, тяжелые наркотики. Дальше посетители занимались сексом и устраивали оргии. Сам P. Diddy не всегда принимал в этом участие, но снимал все на видео. Поговаривают, что рэпер это делал без согласия для того, чтобы иметь компромат на гостей, среди которых было немало звезд и даже политиков.

Инсайдеры сообщают, что на "freak-offs" присутствовали секс-работницы, которые обслуживали посетителей. Более того, некоторые из них на вид были несовершеннолетними.

P. Diddy / Фото: Associated Press

К слову, когда на P. Diddy посыпались обвинения, жертвы рассказали, что на "freak-offs" он заманивал их обманом, после чего накачивал наркотиками и заставлял обслуживать гостей. P. Diddy также заставлял держать молчание угрозами.

Кто из звезд посещал "белые вечеринки"

Гостями вечеринок P. Diddy становились знаменитости из так называемого А-списка, то есть самые известные и влиятельные. Перед своим арестом рэпер опубликовал странное видео, где с сыном зачитывает с листа имена звезд. В Сети предполагают, что таким образом он намекнул на причастных к вечеринкам. В частности, в списке были рэпер Дрейк, ведущая Оправ Уинфри, актриса Дженнифер Лопес, актер Уилл Смит, певец Джастин Бибер, рэпер Snoop Dogg, певец Крис Браун.

Впрочем, в Сети говорят, что гораздо больше звезд ходили на "белые вечеринки". Среди вероятных гостей - актер Леонардо Ди Каприо. Кстати, в одном из интервью P. Diddy говорил, что Лео его самый большой любимец на вечеринках, которого он всегда будет приглашать.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Кроме того, по слухам на мероприятиях были Бейонсе, Jay-Z, Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер, семейство Кардашьян, Мерая Кэри, Эшли Олсен, Деми Мур, Эштон Катчер, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Ники Минаж, Кара Делевинь, Джастин Тимберлейк многие другие.

Эштон Катчер / Фото: Associated Press

Впрочем, стоит отметить, что это лишь возможный список посетителей. В частности, знаменитости могли получать приглашения, но не приходить. Кроме того, звезды могли присутствовать только на официальной части "белых вечеринок", после чего отправлялись домой. Поэтому невозможно говорить об их причастности к преступлениям.

Правда, адвокат Тони Базби, представляющий интересы 120 вероятных потерпевших, которые уже обвинили Шона Комбса в преступлениях, заявлял, что будет готовить иски против известных звезд, причастных к преступлениям. Впрочем, некоторым из них он предложил откупиться – заплатив жертвам за нанесенный моральный и физический ущерб. По его словам, многие из звезд уже согласились заключить такое соглашение. Так что можно предположить, что некоторые знаменитости таки причастны к преступлениям.

Отметим, что в сентябре P. Diddy арестовали без права освобождения под залог. Рэпера подозревают в совершении ужасных преступлений. Каких именно – узнавайте в нашем материале.

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