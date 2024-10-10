Скандал с P. Diddy: что известно о "белых вечеринках" рэпера и именах звезд, которые их посещали

Предполагают, что на скальных вечеринках совершались ужасные преступления сексуального характера.
Уже не одну неделю в Голливуде не утихает серьезный скандал, который разгорелся вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy.
Исполнителя, настоящее имя которого Шон Комбс, обвиняют в серьезных преступлениях, среди которых есть и сексуального характера. Поговаривают, что ужасные инциденты с насилием происходили на так называемых "белых вечеринках" P. Diddy.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что происходило на закрытых мероприятиях в доме Шона Комбса и кто из известных звезд, вероятно, есть в списке посетителей.
Что известно о "белых вечеринках" P. Diddy
С конца 1990-х годов рэпер активно проводил в своем доме печально известные "белые вечеринки". Мероприятия назывались именно так, ведь все гости должны были одеваться в наряды белого цвета. До серьезного скандала, которые разгорелся вокруг P. Diddy, звезды восхваляли вечеринки и активно на них ходили.
Впрочем, когда против рэпера посыпались скандальные обвинения, в Сеть начало попадать, что же действительно могло происходить на вечеринках.
В частности, мероприятия были двух типов. Сначала так называемая "белая вечеринка". Отмечается, что во время официальной части не совершалось правонарушений. После этого начиналось мероприятие, которое Комбс называл "freak-offs".
Именно во второй части вечеринки совершались преступления. Гости употребляли алкоголь, тяжелые наркотики. Дальше посетители занимались сексом и устраивали оргии. Сам P. Diddy не всегда принимал в этом участие, но снимал все на видео. Поговаривают, что рэпер это делал без согласия для того, чтобы иметь компромат на гостей, среди которых было немало звезд и даже политиков.
Инсайдеры сообщают, что на "freak-offs" присутствовали секс-работницы, которые обслуживали посетителей. Более того, некоторые из них на вид были несовершеннолетними.
К слову, когда на P. Diddy посыпались обвинения, жертвы рассказали, что на "freak-offs" он заманивал их обманом, после чего накачивал наркотиками и заставлял обслуживать гостей. P. Diddy также заставлял держать молчание угрозами.
Кто из звезд посещал "белые вечеринки"
Гостями вечеринок P. Diddy становились знаменитости из так называемого А-списка, то есть самые известные и влиятельные. Перед своим арестом рэпер опубликовал странное видео, где с сыном зачитывает с листа имена звезд. В Сети предполагают, что таким образом он намекнул на причастных к вечеринкам. В частности, в списке были рэпер Дрейк, ведущая Оправ Уинфри, актриса Дженнифер Лопес, актер Уилл Смит, певец Джастин Бибер, рэпер Snoop Dogg, певец Крис Браун.
Впрочем, в Сети говорят, что гораздо больше звезд ходили на "белые вечеринки". Среди вероятных гостей - актер Леонардо Ди Каприо. Кстати, в одном из интервью P. Diddy говорил, что Лео его самый большой любимец на вечеринках, которого он всегда будет приглашать.
Кроме того, по слухам на мероприятиях были Бейонсе, Jay-Z, Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер, семейство Кардашьян, Мерая Кэри, Эшли Олсен, Деми Мур, Эштон Катчер, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Ники Минаж, Кара Делевинь, Джастин Тимберлейк многие другие.
Впрочем, стоит отметить, что это лишь возможный список посетителей. В частности, знаменитости могли получать приглашения, но не приходить. Кроме того, звезды могли присутствовать только на официальной части "белых вечеринок", после чего отправлялись домой. Поэтому невозможно говорить об их причастности к преступлениям.
Правда, адвокат Тони Базби, представляющий интересы 120 вероятных потерпевших, которые уже обвинили Шона Комбса в преступлениях, заявлял, что будет готовить иски против известных звезд, причастных к преступлениям. Впрочем, некоторым из них он предложил откупиться – заплатив жертвам за нанесенный моральный и физический ущерб. По его словам, многие из звезд уже согласились заключить такое соглашение. Так что можно предположить, что некоторые знаменитости таки причастны к преступлениям.
Отметим, что в сентябре P. Diddy арестовали без права освобождения под залог. Рэпера подозревают в совершении ужасных преступлений. Каких именно – узнавайте в нашем материале.
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