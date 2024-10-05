Скандал с P. Diddy: Камалия, Джамала и Огневич отреагировали на ужасные обвинения рэпера

Украинские известные певицы прокомментировали недавний скандал вокруг американского рэпера P. Diddy, обвиняемого в изнасилованиях и оргиях во время его так называемых "белых вечеринок".

Своими эмоциями по этому поводу недавно делилась ведущая Екатерина Осадчая. Вместе с ней о своей позиции заявила певица Джамала. Она говорит, что пока еще разбирается в деталях дела, но если это правда, то очень разочарована, потому что раньше слушала треки исполнителя.

"Я еще разбираюсь в нем. Я действительно очень смущена, потому что это разочарование. Я слушала музыку P.Diddy и очень много. Поэтому я еще разбираюсь. Это, знаете, как с Майклом Джексоном было. Сначала обвиняли, а потом оказалось, что может, не так все было", — прокомментировала Джамала в комментарии Новости.LIVE.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Исполнительница Злата Огневич также не промолчала и призналась, что действительно рада, что рэпера Шона Комбса задержали и начали расследовать его дело. Тем не менее, знаменитость убеждена, что таких случаев гораздо больше в мире, но они постоянно скрываются.

"Очень рада, что его задержали. Наверное, было очень трудно найти доказательства и, главное, законодательную базу, которая позволила бы его арестовать. Ведь человек у которого есть состояние, связи и друзья среди власти, такого человека не просто поймать за хвост. Не один P.Diddy так поступает, но так случилось, что поймали именно его. Таких очень много”, – высказалась Огневич.

P. Diddy / Фото: Associated Press

А вот MamaRika говорит, что как маме ей страшно представить тот ужас, который вероятно чинил P.Diddy с несовершеннолетними на своих тайных вечеринках. Звезда добавляет, что эти заявления и теории, которые распространяются по Сети, каждый раз шокируют ее.

"Это полный... кабздец. Ужас. Я мама, я на стороне добра. В этом не должны быть замешаны дети. Все. Взрослые, ну хотите развлекайтесь, но дети там не должны быть. Мне это страшная новость, я не могу это прожить уже несколько дней. Это ужас. У меня этим кишит TikTok и я просто стараюсь как-то жить дальше после этой информации. Когда у тебя есть дети, ты совсем иначе это воспринимаешь", - сказала MamaRika.

Певица Камалия тем временем также выступила "против разврата и за чистую любовь".

Напомним, недавно юзеры раскрыли, как всемирно известные звезды пытались скрытно намекнуть на преступления P. Diddy за последние десятилетия.

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