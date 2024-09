Скандал с P. Diddy: кто из известных звезд и как намекал на ужасные преступления рэпера

Серьезный скандал с задержанием рэпера P. Diddy набирает обороты.

В Сети пользователи начали находить все больше скрытых месседжей, которые за последние десятилетия всемирно известные артисты якобы оставляли в своих композициях с намеком на нездоровое поведение рэпера, настоящее имя которого Шон Комбз.

Более того, опираясь на некоторые треки, пользователи заподозрили нашумевшую звезду в содействии развитию карьеры Beyonce и Jay-Z. Говорят, что якобы он помогал избавиться от таких конкурентов, как Left Eye, Aaliyah и Майкла Джексона.

Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть самые популярные песни с упоминаниями скандального P. Diddy и проанализировать их скрытое содержание, которое годами оставалось незамеченным и теперь вызывает немало вопросов у пользователей Сети.

Justin Bieber – Yummy

Фрагменты из клипа певца непрерывно распространяются по Сети. Дело в том, что Джастин – один из тех, кого вносят в список вероятных жертв. Якобы в юности Бибер подвергся насилию со стороны P. Diddy. К слову, в свое время 15-летний юноша при содействии бывшего менеджера Ашера оставался со скандальным рэпером один на несколько суток. Пользователи отмечали, что после этого он появлялся на публике слишком травмированным и опустошенным.

Эту теорию еще больше усиливает клип артиста на песню "Yummy". По сценарию Джастин с помощью тайного входа попадает на вечеринку, где дети выступают перед взрослыми в необычных амплуа, а на столах стоят гадкие блюда. Уже в конце ролика картинка меняется и певец предстает с танцовщиками в белых тонах. После этого все вокруг исчезает, а на тарелке остается его детская фотография. По мнению поклонников, именно эта видеоработа является воспроизведением тех самых громких "белых вечеринок" Шона Комбза, где вероятно совершались преступления сексуального характера.

J.Cole – She knows

Едва ли не наибольшее внимание пользователей при расследовании дела P. Diddy приковано именно к следующим строкам из песни этого исполнителя: "Rest in peace to Aaliyah, Rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya". В переводе они означают следующее: "Почивай с миром, Aaliyah, почивай с миром Left Eye. Майкл Джексон, еще увидимся, когда я умру".

Вокруг "She knows" в Сети уже выстроились незаурядные скандальные теории. Дошло даже до того, что пользователи убеждены, что эти строки разоблачают преступление тогда еще продюсера P. Diddy, который якобы ради блестящей славы Бейонсе и Jay-Z устранил звезд, о которых и вспомнил J.Cole в своей песне еще 10 лет назад. Тем более Майкл Джексон, Left Eye и Aaliyah по странному стечению обстоятельств действительно погибли в одну и ту же дату – 25 числа, но разных месяцев и лет. И это произошло прямо перед выходом новых альбомов Бейонсе.

Более того, внимательные слушатели проанализировали еще одну строку "She knows, she knows" ("Она знает, она знает" – в переводе с англ.). По мнению некоторых, именно эти слова намекают на Бейонсе, девичья фамилия которой Knowles, что созвучно с английским "knows".

На этом пользователи не остановились и пошли еще дальше, нашел еще одну не менее интересную деталь. Бейонсе родилась 4 сентября, Шон Комбз – 4 ноября, Jay-Z – 4 декабря. И последний в 2017 году выпустил музыкальный альбом под названием "4:44". Поговаривают, что это тоже может иметь связь с их сговором и кровавой дорогой к успеху.

Kesha – Тик tok

После разворачивания скандала с Шоном Комбзом артистка сделала неожиданное изменение в тексте одной из самых популярных песен "Tik tok", которую выпустила в 2009 году. Дело в том, что в старой версии песни в ее начале звучит строка "Wake up in the morning like P. Diddy" ("Просыпаюсь с утра, как P. Diddy" – в переводе с англ.), но после ареста Шона Комбза Kesha публично заявила о смене слов на "F*ck P. Diddy" ("Иди к чертям, P. Diddy" – в переводе с англ.). Таким образом, она осудила действия рэпера.

Eminem – Fuel

В песне Eminem также упоминается P. Diddy как "насильник", но скрыто с помощью игры английских слов. В частности, это прослеживается в строке "I'm like a R-A-P-E-R. Wait, he didn't just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?" ("Я как насильник, но ждите, он сказал слово "рэпер" без использования буквы Р, не правда ли?" — с англ.). Здесь Eminem употребляет слово "raper" ("насильник" — с англ.) и затем делает прямую отсылку к псевдониму Шона Комбза, использовав уже схожее слово "raрper" ("рэпер" — с англ.) и английскую букву P.

Напомним, сейчас активно ведется расследование дела P. Diddy. Его арестовали без права внесения залога из-за подозрения в совершении ряда преступлений. В частности, за организацию так называемых "белых вечеринок", куда он приглашал известных звезд и в то же время склонял других, в том числе несовершеннолетних, к сексуальным извращениям, подсыпая им наркотические вещества. Также его обвиняют в торговле людьми, рэкете и других ужасающих преступлениях.

