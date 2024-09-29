Скандал с P. Diddy: почему рэпера арестовали, ужасные обвинения и к чему здесь Бибер, Ди Каприо и другие звезды

Предлагаем узнать, какой громкий скандал всколыхнул весь Голливуд и не только.

В Голливуде разгорелся серьезный скандал вокруг известного рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс.

На исполнителя посыпались серьезные обвинения. В частности, его подозревают в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилии, домогательствах, изнасиловании и многих других ужасающих преступлениях. Более того, в этом скандале всплыли имена других известных звезд, среди которых Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Jay-Z и многие другие.

В настоящее время активно ведется следствие, а P. Diddy арестовали без права внесения залога, хотя он предлагал немалую сумму, чтобы его отпустили из-под ареста.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua предлагает разобраться в громком скандале, узнать, в чем же обвиняют рэпера, почему его заключили в тюрьму и при чем здесь известны голливудские звезды.

Когда за P. Diddy серьезно взялась полиция

У рэпера на протяжении всей его карьеры были проблемы с законом. Впрочем, серьезный скандал разгорался именно 16 ноября 2023 года. Тогда бывшая исполнителя Кесси Вентура подала на него заявление в полицию, обвинив в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Более того, в иске экс-исполнительницы Комбса говорилось о том, что именно он ответственен за подрыв авто рэпера Кид Кади.

Diddy и Кассандра Вентура / Фото: Associated Press

P. Diddy все обвинения отрицал и заявлял, что его бывшая таким образом просто хочет от него денег. На следующий же день после подачи заявления в полицию Вентура отказалась от своих показаний. Поговаривали, что бывшие договорились. Условия соглашения не разглашались, но утверждали, что рэпер заплатил кругленькую сумму.

Diddy и Кассандра Вентура / Фото: Associated Press

Впрочем, следствие снова серьезно взялось за P. Diddy, когда 17 мая 2024 года издание CNN обнародовало ужасное видео, которое было записано на камеры видеонаблюдения в гостинице в Сенчуре-Сит и датировано 5 марта 2016 года. На кадрах было ясно видно, как исполнитель жестоко бьет Вентуру.

Тогда показания P. Diddy резко поменялись. Он начал заявлять, что в их отношениях с бывшей таки было место физическому насилию, однако ему очень стыдно и досадно за свой поступок.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Судебные иски против P. Diddy и ужасные обвинения

После иска Кэсси Вентуры начали говорить другие. На рэпера посыпались серьезные обвинения. С каждым месяцем количество судебных исков только увеличивается.

P. Diddy / Фото: Associated Press

В частности, 23 ноября 2023 года двое истцов, пожелавших остаться неизвестными, подали заявления в полицию, в которых утверждали, что Шон Комбс совершил против них сексуальное насилие и порноместь (записал без согласия видео интимного характера и распространил его). Также в одном из исков говорилось, что в 1990-1991 годах рэпер совершил секс-насилие над женщиной и записал это все на камеру.

6 декабря 2023 года другая женщина подала иск в суд, в котором утверждала, что P. Diddy изнасиловал ее, когда ей было всего 17.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Пятый иск против рэпера подал музыкальный продюсер Родни Джонс, более известный как Лил Род. В заявлении говорилось, что Шон Комбс накачал его наркотиками, совершил против него сексуальное насилие и принудил к интиму с проституткой. 26 марта он сделал правки в своем иске, где отметил, что знаменитости, среди которых фигурировало и имя принца Гарри, вовлекали на скандальные вечеринки P. Diddy, где совершались преступления сексуального характера. Правда, звезды не обвинялись в правонарушениях.

4 апреля этого года работница яхты Грейс О'Марки заявила, что сын Комбса совершил против нее сексуальное насилие. Имя P. Diddy тоже фигурировало в иске, ведь он якобы подстрекал наследника к преступлению.

P. Diddy / Фото: Associated Press

23 мая Эйприл Лампрос обвинила рэпера в четырех случаях сексуального насилия, якобы произошедших в период с середины 1990-х до начала 2000-х годов. В иске говорилось, что исполнитель напал на женщину, наносил побои и причинил эмоциональный стресс.

3 июля актриса фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала против рэпера иск в суд. Она заявила, что рэпер заставил ее заниматься сексуальной торговлей и оказывать услуги интимного характера гостям его скандальных вечеринок.

В сентябре певица Bad Boy, она же Дон Ричард, обвинила P. Diddy в сексуальном насилии, совершенном против нее.

P. Diddy, а слева от него Дон Ричард / Фото: Associated Press

24 сентября женщина, пожелавшая остаться неизвестной, подала против рэпера иск в суд, где утверждала, как тот накачал ее наркотиками, связал и изнасиловал. Это якобы произошло в 2001 году, когда ей было 25.

Скандальные вечеринки P. Diddy и при чем здесь имена известных звезд Голливуда

Рэпер любитель устраивать громкие вечеринки. Однако жертвы заявят, что они были двух типов. Первые – это обычные вечеринки, куда приходило немало звезд. Вторые – это те, где совершались ужасные преступления сексуального характера, на которых тоже якобы были знаменитости.

В частности, на вечеринки P. Diddy приходили Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Jay-Z, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Ким Кардашян, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, который уже успел от этого креститься, и многие другие.

P. Diddy и Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

В Сети говорят, что известные звезды были не только участниками "грязных вечеринок", но и жертвами. В частности, утверждают, что якобы Джастин Бибер мог пострадать он рэпера, когда в начале 2000-х годов был его подопечным. Правда, сам певец от комментариев воздерживается.

Кстати, за несколько дней до ареста P. Diddy опубликовал странное видео с младшим сыном, где называл имена знаменитостей, присутствовавших на его вечеринках. В этом списке было немало звезд, которые всемирно известны.

Арест P. Diddy и шокирующие находки в его доме во время обысков

В доме Шона Комбса провели обыски еще 25 марта 2024 года. Сообщалось, что у него были изъяты компьютеры и другие электронные устройства. Тогда же рэпера и допросили. Лишь после ареста P. Diddy в Сеть попали материалы о том, что нашли в доме во время обысков. В частности, стражи порядка обнаружили наркотики, оружие и тысячи бутылок с детским маслом и лубрикантами.

Тогда защита рэпера заявила, что это все просто покупалось оптом, как принято у американцев, а также назвали сеть магазинов, где эти вещи приобрелись. Впрочем, дирекция супермаркета опровергает эту информацию.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Тем временем в Сети говорят, что P. Diddy использовал детское масло и лубриканты для организации масштабных половых актов на своих скандальных вечеринках. Адвокаты исполнителя это отрицают.

Шона Комбса арестовали 16 сентября. Рэпера обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Сейчас его содержат в Столичном центре содержания в Бруклине. Это место, где обычно под стражей находятся знаменитости, а также там тщательно следят за тем, чтобы подозреваемый не совершил самоубийство.

P. Diddy / Фото: Associated Press

P. Diddy пытался выйти под залог, предложив заплатить 50 миллионов долларов. Впрочем, судья отказал, сославшись на то, что рэпер может запугать свидетелей.

Скандальные мемуары умершей жены P. Diddy и ужасная теория, что он причастен к ее смерти

Незадолго до ареста рэпера мир увидели мемуары бывшей жены P. Diddy – модели Ким Портер. Они находились в отношениях с 1994 года по 2007-й. Портер умерла от пневмонии в 2018 году в возрасте 47 лет.

P. Diddy и Ким Портер / Фото: Getty Images

Книгу выпустил продюсер Крис Тодд. Он утверждал, что друзья Портер получили флешку с рассказом после ее смерти и передали ему. Правда, Тодд не дал доказательств, что мемуары настоящие.

В скандальных мемуарах от имени Ким Портер говорится, что у P. Diddy во время их отношений были многочисленные романы как с женщинами, так и с мужчинами, а также он устраивал оргии. Более того, это все он записывал на видео, которые она якобы и нашла. Кроме того, Портер заявляла, что страдала от физического насилия, и исполнитель якобы угрожал расправой.

P. Diddy и Ким Портер / Фото: Associated Press

В Сети уже начали заявлять, что Шон Комбс причастен к смерти Ким. Впрочем, дети рэпера от Портер опубликовали совместное заявление, где отметили, что никаких мемуаров их мама не писала.

"Утверждения о том, что наша мама написала книгу, не соответствуют действительности. Это не так. Наша жизнь была разбита дотла, когда мы потеряли нашу маму. Она была нашим миром. И с тех пор как ее не стало, все изменилось. Мы глубоко расстроены тем, что мир стал свидетелем трагического события в нашей жизни", — заявили дети рэпера.

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