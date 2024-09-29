Скандал с P. Diddy: почему рэпера арестовали, ужасные обвинения и к чему здесь Бибер, Ди Каприо и другие звезды

Предлагаем узнать, какой громкий скандал всколыхнул весь Голливуд и не только.
В Голливуде разгорелся серьезный скандал вокруг известного рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс.
На исполнителя посыпались серьезные обвинения. В частности, его подозревают в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилии, домогательствах, изнасиловании и многих других ужасающих преступлениях. Более того, в этом скандале всплыли имена других известных звезд, среди которых Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Jay-Z и многие другие.
В настоящее время активно ведется следствие, а P. Diddy арестовали без права внесения залога, хотя он предлагал немалую сумму, чтобы его отпустили из-под ареста.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает разобраться в громком скандале, узнать, в чем же обвиняют рэпера, почему его заключили в тюрьму и при чем здесь известны голливудские звезды.
Когда за P. Diddy серьезно взялась полиция
У рэпера на протяжении всей его карьеры были проблемы с законом. Впрочем, серьезный скандал разгорался именно 16 ноября 2023 года. Тогда бывшая исполнителя Кесси Вентура подала на него заявление в полицию, обвинив в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Более того, в иске экс-исполнительницы Комбса говорилось о том, что именно он ответственен за подрыв авто рэпера Кид Кади.
P. Diddy все обвинения отрицал и заявлял, что его бывшая таким образом просто хочет от него денег. На следующий же день после подачи заявления в полицию Вентура отказалась от своих показаний. Поговаривали, что бывшие договорились. Условия соглашения не разглашались, но утверждали, что рэпер заплатил кругленькую сумму.
Впрочем, следствие снова серьезно взялось за P. Diddy, когда 17 мая 2024 года издание CNN обнародовало ужасное видео, которое было записано на камеры видеонаблюдения в гостинице в Сенчуре-Сит и датировано 5 марта 2016 года. На кадрах было ясно видно, как исполнитель жестоко бьет Вентуру.
Тогда показания P. Diddy резко поменялись. Он начал заявлять, что в их отношениях с бывшей таки было место физическому насилию, однако ему очень стыдно и досадно за свой поступок.
Судебные иски против P. Diddy и ужасные обвинения
После иска Кэсси Вентуры начали говорить другие. На рэпера посыпались серьезные обвинения. С каждым месяцем количество судебных исков только увеличивается.
В частности, 23 ноября 2023 года двое истцов, пожелавших остаться неизвестными, подали заявления в полицию, в которых утверждали, что Шон Комбс совершил против них сексуальное насилие и порноместь (записал без согласия видео интимного характера и распространил его). Также в одном из исков говорилось, что в 1990-1991 годах рэпер совершил секс-насилие над женщиной и записал это все на камеру.
6 декабря 2023 года другая женщина подала иск в суд, в котором утверждала, что P. Diddy изнасиловал ее, когда ей было всего 17.
Пятый иск против рэпера подал музыкальный продюсер Родни Джонс, более известный как Лил Род. В заявлении говорилось, что Шон Комбс накачал его наркотиками, совершил против него сексуальное насилие и принудил к интиму с проституткой. 26 марта он сделал правки в своем иске, где отметил, что знаменитости, среди которых фигурировало и имя принца Гарри, вовлекали на скандальные вечеринки P. Diddy, где совершались преступления сексуального характера. Правда, звезды не обвинялись в правонарушениях.
4 апреля этого года работница яхты Грейс О'Марки заявила, что сын Комбса совершил против нее сексуальное насилие. Имя P. Diddy тоже фигурировало в иске, ведь он якобы подстрекал наследника к преступлению.
23 мая Эйприл Лампрос обвинила рэпера в четырех случаях сексуального насилия, якобы произошедших в период с середины 1990-х до начала 2000-х годов. В иске говорилось, что исполнитель напал на женщину, наносил побои и причинил эмоциональный стресс.
3 июля актриса фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала против рэпера иск в суд. Она заявила, что рэпер заставил ее заниматься сексуальной торговлей и оказывать услуги интимного характера гостям его скандальных вечеринок.
В сентябре певица Bad Boy, она же Дон Ричард, обвинила P. Diddy в сексуальном насилии, совершенном против нее.
24 сентября женщина, пожелавшая остаться неизвестной, подала против рэпера иск в суд, где утверждала, как тот накачал ее наркотиками, связал и изнасиловал. Это якобы произошло в 2001 году, когда ей было 25.
Скандальные вечеринки P. Diddy и при чем здесь имена известных звезд Голливуда
Рэпер любитель устраивать громкие вечеринки. Однако жертвы заявят, что они были двух типов. Первые – это обычные вечеринки, куда приходило немало звезд. Вторые – это те, где совершались ужасные преступления сексуального характера, на которых тоже якобы были знаменитости.
В частности, на вечеринки P. Diddy приходили Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Jay-Z, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Ким Кардашян, Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо, который уже успел от этого креститься, и многие другие.
В Сети говорят, что известные звезды были не только участниками "грязных вечеринок", но и жертвами. В частности, утверждают, что якобы Джастин Бибер мог пострадать он рэпера, когда в начале 2000-х годов был его подопечным. Правда, сам певец от комментариев воздерживается.
Кстати, за несколько дней до ареста P. Diddy опубликовал странное видео с младшим сыном, где называл имена знаменитостей, присутствовавших на его вечеринках. В этом списке было немало звезд, которые всемирно известны.
Арест P. Diddy и шокирующие находки в его доме во время обысков
В доме Шона Комбса провели обыски еще 25 марта 2024 года. Сообщалось, что у него были изъяты компьютеры и другие электронные устройства. Тогда же рэпера и допросили. Лишь после ареста P. Diddy в Сеть попали материалы о том, что нашли в доме во время обысков. В частности, стражи порядка обнаружили наркотики, оружие и тысячи бутылок с детским маслом и лубрикантами.
Тогда защита рэпера заявила, что это все просто покупалось оптом, как принято у американцев, а также назвали сеть магазинов, где эти вещи приобрелись. Впрочем, дирекция супермаркета опровергает эту информацию.
Тем временем в Сети говорят, что P. Diddy использовал детское масло и лубриканты для организации масштабных половых актов на своих скандальных вечеринках. Адвокаты исполнителя это отрицают.
Шона Комбса арестовали 16 сентября. Рэпера обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Сейчас его содержат в Столичном центре содержания в Бруклине. Это место, где обычно под стражей находятся знаменитости, а также там тщательно следят за тем, чтобы подозреваемый не совершил самоубийство.
P. Diddy пытался выйти под залог, предложив заплатить 50 миллионов долларов. Впрочем, судья отказал, сославшись на то, что рэпер может запугать свидетелей.
Скандальные мемуары умершей жены P. Diddy и ужасная теория, что он причастен к ее смерти
Незадолго до ареста рэпера мир увидели мемуары бывшей жены P. Diddy – модели Ким Портер. Они находились в отношениях с 1994 года по 2007-й. Портер умерла от пневмонии в 2018 году в возрасте 47 лет.
Книгу выпустил продюсер Крис Тодд. Он утверждал, что друзья Портер получили флешку с рассказом после ее смерти и передали ему. Правда, Тодд не дал доказательств, что мемуары настоящие.
В скандальных мемуарах от имени Ким Портер говорится, что у P. Diddy во время их отношений были многочисленные романы как с женщинами, так и с мужчинами, а также он устраивал оргии. Более того, это все он записывал на видео, которые она якобы и нашла. Кроме того, Портер заявляла, что страдала от физического насилия, и исполнитель якобы угрожал расправой.
В Сети уже начали заявлять, что Шон Комбс причастен к смерти Ким. Впрочем, дети рэпера от Портер опубликовали совместное заявление, где отметили, что никаких мемуаров их мама не писала.
"Утверждения о том, что наша мама написала книгу, не соответствуют действительности. Это не так. Наша жизнь была разбита дотла, когда мы потеряли нашу маму. Она была нашим миром. И с тех пор как ее не стало, все изменилось. Мы глубоко расстроены тем, что мир стал свидетелем трагического события в нашей жизни", — заявили дети рэпера.
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