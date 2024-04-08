Скандал Соловий и Ефросининой: сколько средств для ВСУ собрала их публичная ссора

Украинская певица Кристина Соловий рассекретила, сколько средств их с ведущей Машей Ефросининой публичная ссора собрала на помощь военным.

Знаменитости решили из своего скандала сделать доброе дело. В частности, они предложили пользователям перевести средства на помощь военным в обмен на видео, чем закончился их спор. Украинцы задонатили 500 тысяч гривен. Все собранные средства пойдут на реабилитацию раненых военных, которые воевали в Авдеевке.

Кристина Соловий и Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/soloviyka

"Помните, как мы с Машей Ефросининой собирали средства на реабилитацию раненых в Авдеевке бойцов 3 штурмовой бригады? Благодаря вашей активности у нас получилось собрать 500 тыс. грн на их скорейшее восстановление", — отметила Соловий.

Впрочем, пользователи так и не смогут посмотреть, чем завершилась их ссора. Условием публикации видео было собрание одного миллиона для раненых в Авдеевке защитников.

"Благодарю всех, кто помог нам превратить общественную дискуссию в полезное и важное дело. Но, поскольку миллион собрать не получилось, продолжение нашего с Марией разговора додумайте сами", — добавила певица.

Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Публичный скандал Маши Ефросининой и Кристины Соловий – что известно

Ведущая и певица публично поссорились в начале марта. Это произошло на интервью Маши Ефросининой "Экзамен", где Соловий была гостьей. Исполнительница тогда заявила, что все публичные люди, которые в свое время размывали границы с Россией, должны за это отвечать, и добавила, что "на их руках кровь". В разговоре певица подчеркнула, что Ефросинину это тоже касается.

Маша не стала молчать. Она подчеркнула, что медийные люди работали в соответствии с запросами аудитории. Их спор дошел до того, что Ефросинина назвала Соловий "лицемеркой" и "аутсайдером шоу-бизнеса из-за категоричности". В конце концов, чем закончился скандал, неизвестно. Монтажеры перебили интервью заставкой, после чего ведущая и певица перешли к обсуждению другой темы.

Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Ссора Ефросининой и Соловий стала очень сильно обсуждаемой. В Сети требовали показать, чем же все закончилось. Певица и ведущая предложили собрать миллион на реабилитацию раненых военных в обмен на видео. Впрочем, собрать получилось только половину суммы.

Читайте также: