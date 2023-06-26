Скандал вокруг Лободы в Харькове: протестующая ответила, будет ли обращаться в суд

16-летняя Дарья Вдовенко, которую певица Светлана Лобода публично унизила во время своей фанвстречи в Харькове, думает обращаться в суд.

Реакция исполнительницы на появление протестующей с плакатом "Харьков без Лободы" вызвала бурную реакцию в Сети. По мнению многих пользователей, певица повела себя дерзко и нарушила личные границы девушки, которая просто хотела высказать свое мнение.

После инцидента Дарьи и ее родителями посоветовали обратиться в правоохранительные органы и подать иск на Лободу из-за харасмента — поведения, которое причиняет дискомфорт другому человеку и нарушает его границы. Пока что семья девушки размышляет над обращением в суд, но, по мнению Дарьи, впереди ее ждут более важные дела.

"Мы сейчас над этим думаем, но, скорее всего, такого не будет. Это просто еще одна очень длинная история, к тому же суд это очень долго. А мне надо поступать. Немножко должно быть не до того", — ответила в эфире "Единого марафона" на "1+1" 16-летняя протестующая.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандал вокруг Светланы Лободы в Харькове – что известно

25 июня Светлана Лобода устроила фан-встречу и импровизированный концерт под открытым небом в Харькове. Однако не все местные жители обрадовались приезду певицы, среди таких людей оказалась и 16-летняя Дарья — девушка пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". Увидев протестующую, Лобода подошла к ней и стала расспрашивать, кто заплатил ей деньги за пикет. Певица не просто задавала девушке вопросы, а начала ее публично унижать и нарушать личные границы своими действиями – трогала девушку за волосы, обнимала и даже поцеловала в щеку.

Более того, как позже рассказала Дарья, во время концерта охранники певицы даже угрожали ей.

После скандала Лобода опубликовала свое объяснение и заявила, что уважает позицию протестующей, но извиняться перед Дарьей не стала.

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