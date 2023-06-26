Скандал вокруг Лободы в Харькове: протестующей с плакатом угрожали охранники певицы

16-летняя Дарья Вдовенко, которую певица Светлана Лобода публично унизила за плакат "Харьков без Лободы", рассказала, почему выступила против исполнительницы, как ей угрожали охранники и как ее поддержали.

Протестующая поделилась, что не желала видеть артистку в своем городе. По словам Дарьи, Лобода с 2014 года жила в России и зарабатывала там кровавые рубли. Когда началась полномасштабная война, певица не сразу определилась со своей позицией.

"Очевидно, что она с 2014 года ездила, выступала "на россии". Также в начале вторжения говорила, что "мы маленькие люди". Не говорила, кто на кого напал, ничего непонятно. Это (концерт — прим. ред.) выглядело, как отбеливание. Но не думаю, что несколькими концертами можно отбелить всю свою репутацию за годы. Это нежелательное лицо из-за того, что у нее была неоднозначная позиция с 2014 года и после тоже", — рассказала Дарья в комментарии "Суспільне новини".

Светлана Лобода в Харькове

Девушка вспоминает, что сначала ее многие поддерживали. Однако когда до импровизированного концерта оставалось все меньше времени, к ней подходили люди, которые спрашивали, сколько ей заплатили. Впоследствии Дарья вылезла на фонтан, чтобы больше прохожих увидели ее плакат. Наконец, охранники Светланы Лободы попытались снять ее оттуда и угрожали, что в противном случае разорвут плакат.

"Со временем начали подходить те, которые спрашивали, а почему я здесь стою, почему у меня это написано на плакате. Со временем таких людей становилось все больше. Была вербальная агрессия. Насмешки: "За 200 гривен стоишь" и тому подобное. Чтобы больше людей видели, залезла на фонтан. Меня пыталась снять с фонтана охрана Лободы. Был один случай, когда мне охранник Лободы сказал: "Слезай отсюда, или я тебе плакат порву". Охранники увидели, что и Лобода вскарабкалась. И если они будут меня снимать, то это еще больше будет антипиара, они сделали бы себе хуже", — поделилась Дарья.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Протестующая вспомнила, что потом сама Светлана Лобода спросила ее, кто ей заплатил, и начала рассказывать о "зазомбированности".

"И еще она сказала какую-то вещь, там было что-то о зазомбированности. Мне противно стало. И посмеялась над этим. Ну кто бы мог подумать, что Лобода такое скажет", — поделилась Дарья.

Девушка рассказала, что после импровизированного выступления некоторые люди кричали певице — "позор!". Однако там были поклонники исполнительницы, которые травили Дарью.

"Подошел парень, до конца стоял возле меня, в поддержку. Были также люди, которые в конце кричали Лободе: "Позор!". Кто-то пытался меня травить, кто-то неприятное говорил. Был гитарист, который враждебно на меня смотрел", — вспомнила 16 -летняя протестующая.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандал вокруг Светланы Лободы в Харькове – что известно

Исполнительница дала в Харькове импровизированный концерт и устроила фан-встречу. Далеко не все были рады видеть певицу в городе. В частности, с плакатом "Харьков без Лободы" вышла 16-летняя Дарья. Когда певица увидела протестующую, подошла к ней, начала публично унижать и нарушать личные границы. Напоследок Лобода спросила у Дарьи, кто же ей заплатил за пикет.

Наконец исполнительница написала пост, где отметила, что уважает позицию протестующей. Однако просить прощения у Дарьи не стала. Тем временем самая 16-летняя девушка не верит в искренность слов Лободы.

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