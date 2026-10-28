Скандал вокруг песен Степана Гиги: его дети отреагировали на обвинения в обмане и угрозы судом

Степан Гига с детьми

Реклама

Дети народного артиста Украины Степана Гиги прокомментировали громкий скандал вокруг каверов на его песни.

Недоразумения разгорелись после концерта памяти исполнителя, который был в марте 2026 года. К слову, тогда многие артисты собрались и исполняли песни Степана Гиги. Как оказалось, между певцами и семьей исполнителя были некоторые договоренности. В частности, им запрещалось исполнять хиты Степана Гиги. Однако некоторые все же это делали, что вызывало недовольство у других.

Реклама

Дети Степана Гиги прокомментировали этот скандал. Семья исполнительница отметила, что за концерт памяти отвечали организаторы. Дети утверждают, что они не вели переговоры с артистами, но были убеждены, что все условия согласованы. По их словам, только после концерта им стало известно, что между певцами были договоренности, о которых они не знали.

Реклама

Дети Степана Гиги прокомментировали скандал вокруг его песен

«Организацией концерта памяти папы в Киеве полностью занимались организаторы, которые в течение нескольких лет работали с ним. Они вели переговоры с артистами, их менеджерами и согласовывали условия участия. Мы в то время переживали самый трудный период в своей жизни. Мы доверились людям, которых давно знали, и были убеждены, что все договоренности с участниками концерта должным образом согласованы. К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чем сообщали нам, есть разногласия. Для нас это тоже стало неожиданностью», — говорится сообщении семьи певца.

Дети Степана Гиги прокомментировали скандал вокруг его песен

В то же время, дети Степана Гиги добавили, что для них песни папы — это его многолетний труд и наследие, за которое они отвечают. Вместе с тем, семья исполнителя заверила, что открыта к диалогу и готова цивилизованно решать все вопросы.

Дети Степана Гиги прокомментировали скандал вокруг его песен

«Песни папы — это не просто известные хиты. Это его жизнь, многолетний труд и творческое наследие, за которое сегодня отвечает наша семья. И мы относимся к этому с большой ответственностью. Мы открыты для спокойного диалога и цивилизованного решения всех вопросов. Но очень хочется, чтобы в этой ситуации оставалось место для взаимного уважения», — говорится в сообщении семьи.

Дети Степана Гиги прокомментировали скандал вокруг его песен

Что известно о скандале вокруг каверов на песни Степана Гиги

На днях певица FIЇNKA рассказала о недоразумении с семьей Степана Гиги. Артистка принимала участие в концерте памяти и исполняла хит «Вівтар». Однако исполнительнице запретили его петь на других мероприятиях. Хотя FIЇNKA и уверяет, что пыталась договориться и предлагала выплачивать рояли.

Реклама

В то же время, артистку возмущало то, что ее коллега Никита Киселев поет эту композицию. FIЇNKA говорит, что обращалась по этому поводу к семье Степана Гиги, но в ответ услышала, что уже идут суды. На связь вышел сам Никита Киселев. Артист выдал, что исполняет все песни по закону и получил соответствующее разрешение от правообладателя. Он также добавил, что никаких судов с ними не было и быть не может.

Также скандал прокомментировал и блогер Николас Карма. Он поддержал FIЇNKA и отметил, что семья Степана Гиги тоже рассказывала ему о суде с Никитой Киселевым, что, как оказалось, не соответствует действительности.

Сами же дети певца хоть и прокомментировали скандал, но о якобы суде не сказали ни слова.

Новости партнеров