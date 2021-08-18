Сергей Бабкин отказался петь "Хрещатик" Зиброва по просьбе артиста

Музыкант должен был исполнить хит на концерте в Мариинском парке.

Жена и продюсер певца Павла Зиброва Марина прокомментировала ситуацию с тем, что Павла Николаевича не пригласили принять участие в праздничном концерте ко Дню Независимости.

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По словам Марины Зибровой, они об этом концерте знали давно, и она даже попросила мужа ничего не планировать и не брать никаких выступлений на 24 августа. Когда же супруги обратились к организатору концерта ко Дню Независимости — помощнику руководителя Офиса президента Сергею Перману, были удивлены ответом:

"В этом году Павел встретил Сергея Пермана на одном из концертов и спросил у него: "Сергей, я знаю, что вы в этом году делаете концерт на стадионе. Я бы тоже хотел в нем участвовать". За 30 лет независимой Украины он достаточно много сделал для страны как композитор и певец. На что ему Сергей ответил: "Павел Николаевич, вы конфликтный человек, и режиссер Катя Царик против вашего участия". Павел позвонил Кате и спросил, на что она сказала, что на этом концерте будут петь достойные из достойных. И многие, значит, не попадают, в том числе и Павел Николаевич", — поделилась Зиброва с "КП" в Украине".

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

Кроме того, 22 августа планируется еще один торжественный концерт, который состоится в Мариинском парке. И, как выяснилось, легендарную песню Зиброва "Хрещатик" отдали петь музыканту Сергею Бабкину, что очень возмутило народного артиста:

"Знаю, что Наталье Могилевской предложили среди всех песен исполнить хит "Хрещатик", но она отказалась. Буквально недавно музыканты Паши ему говорят, мол, Павел Николаевич, мы репетируем ваш "Хрещатик". Им сделали новую оркестровку песни "Хрещатик" для концерта, которую в итоге должен был исполнить Сергей Бабкин. С нами этого никто даже не обсуждал, никто не спросил об этом. Сегодня организаторы могут сказать, что они не брали эту песню для концерта, все это неправда. Но Павел позвонил Сергею Бабкину, и тот сказал: "Да, мне дали песню". Попросил его не петь "Крещатик" и объяснить Сергею Перману, что Павел не давал на это разрешения. Затем организаторы быстро поменяли трек на "Зелений гай", — поделилась Зиброва.

Павел Зибров с женой Мариной

Напомним, ранее расстроенная Екатерина Бужинская сообщила, что ее песни не включили в программу концерта ко Дню Независимости. В свою очередь, режиссер концерта Катя Царик ответила на обвинения Бужинской, что ей отказали в выступлении.

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