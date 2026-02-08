Скандал вокруг Русланы на нацотборе: "Суспільне" объяснило, нарушила ли судья правила

Судьи нацотбора на "Евровидение-2026" / © corp.suspilne.media

Реклама

"Суспільне" отреагировало на скандал вокруг судьи нацотбора на "Евровидение-2026" Русланы и объяснило, нарушила ли она правила.

Дело в том, что исполнительница в эфире не только выделила свою фаворитку LELÉKA, но и открыто призвала за нее голосовать. Однако в Сети разгорелись бурные обсуждения. Еврофанаты усомнились, может ли судья нацотбора открыто агитировать выбирать конкретную финалистку.

Поэтому, организатор Национального отбора "Суспільне" вмешался и прокомментировал скандал. Вещатель дал понять, что Руслана никоим образом не нарушила правила, а лишь поделилась своими впечатлениями о выступлении LELÉKA, чего делать не запрещено.

Реклама

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Во время финала нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, предоставляют как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году нацотбор на "Евровидение-2026" изобиловал не только скандалами, но и мемами. Редакция сайта ТСН.ua собрала самые смешные шутки и предлагает их посмотреть. Например, пользователи отметили "Дію", которая героически выдержала наплыв еврофанатов, и заприметили среди участников "Кирилла Буданова".