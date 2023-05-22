Скандал вокруг Светланы Лободы: певица не согласовывала концерт с "Охматдетом"

Также в Сети заметили, как под постом о благотворительном выступлении боты пишут положительные комментарии.

Вокруг певицы Светланы Лободы разгорелся скандал после того, как она объявила концерт в Osocor Residence, который должен проходить 25 мая.

Выступление артистки якобы благотворительное, ведь, как утверждается в анонсе, там будут собираться средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета". Однако в самой детской больнице об этом ничего не знают. Об этом узнал рэпер Yarmak, который связался с представителями "Охматдета".

Афиша концерта Светланы Лободы в Киеве / Фото: facebook.com/osocor.residence

"Мы только сегодня (21 мая – прим. ред.) узнали об этом концерте. С нами, к сожалению, не был согласован ни концерт, ни афиша, ни артист", — ответили в больнице.

Реакция "Охматдета" на концерт Светланы Лободы / Фото: instagram.com/yarmak_music

Рэпер Yarmak подчеркнул, что ЛОР-отделению нужно помочь другими способами. Однако идти на концерт скандальной артистки, которая только через месяц полномасштабной войны назвала Россию агрессором, не стоит.

"Помочь ЛОР-отделению можно многими другими путями и со многими другими действительно достойными людьми в этой стране и не поддаваться этому позору, который решили затеять на следующий день после Дня Независимости в этом заведении", — добавил Yarmak.

Тем временем блогерша Монро заметила, что пост о благотворительном концерте Светланы Лободы, "атакуют" бото-фермы, которые пытаются отбелить репутацию артистки.

Боты пишут одинаковые комментарии / Фото: из соцсетей

Скандальный благотворительный концерт Светланы Лободы

Исполнительница собирается выступить 25 августа в Osocor Residence с благотворительным концертом. В афише отмечается, что Светлана Лобода будет собирать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдет". Однако в Сети не одобрительно оценили концерт певицы. Под анонсом украинцы написали немало гневных комментариев, что до 24 февраля прошлого года исполнительница жила и строила карьеру в России, также платила налоги стране-агрессору.

Светлана Лобода в Ирпене / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Когда в Украине началась полномасштабная война, Лобода покинула Россию. Лишь на пятый день российского вторжения певица записала видео, где в слезах говорила, что ее родные сидят в бомбоубежищах, а украинцев артистка назвала "маленькими людьми", которые не влияют на ход войны. Только через месяц войны Светлана Лобода заявила, что Россия на самом деле агрессор и напала на Украину.

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