Скандал вокруг Темляка: экс-девушку актера признали потерпевшей по делу о домашнем насилии

Константин Темляк

Бывшую девушку актера Константина Темляка, которая обвинила его в домашнем насилии, официально признали потерпевшей в уголовном деле.

Об этом в своем Facebook объявила юридическая компания, которая представляет интересы фотографа Анастасии Соловьевой. Отмечается, что были проведены первоочередные свидетельские действия. Юридическая компания собрала факты, свидетельствующие о насилии со стороны Темляка над его бывшей девушкой, а также другими женщинами. Кроме того, полиции передали материалы, указывающие на вероятное развращение актером несовершеннолетней.

К слову, ранее в полиции сообщали, что уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители проводят проверку относительно других вероятных преступлений, которые могли быть совершены актером.

Скандал вокруг Константина Темляка - что известно

В августе вокруг актера Константина Темляка разгорелся громкий скандал. Бывшая девушка артиста заявила, что страдала от домашнего насилия. Фотограф Анастасия Соловьева показала доказательства - их переписку, где актер грубо с ней общался, а также видео, где Темляк в состоянии опьянения неадекватно себя вел. По словам бывшей девушки Константина, он ее полностью контролировал: от фото, которые она публикует, до одежды, которую выбирает. Также Анастасия якобы должна была придерживаться ряда правил, чтобы избегать ссор.

Впоследствии Соловьева ошеломила еще одним признанием. Она рассказала, как к ней обратилась девушка по имени Маргарита. Та утверждала, что переписывалась с Темляком, когда ей было 15, и он знал о ее возрасте. Артист присылал девушке сообщения с сексуальным подтекстом, а также фото обнаженного полового органа. Маргарита показала скрины их переписки.

Полицейские уже отреагировали на скандал и проводят досудебное расследование.