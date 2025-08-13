- Дата публикации
Скандал вокруг Темляка: жена актера прокомментировала обвинения в насилии и развращении
Вокруг Константина Темляка разгорелся громкий скандал. Жена актера прокомментировала обвинения, которые посыпались в адрес мужа.
Жена актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней, прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг мужа.
Актриса Анастасия Нестеренко признает, что все эти обвинения являются ужасными, а подобное поведение является недопустимым. Что же касается их отношений, то артистка дала понять, что с ничем подобным не сталкивалась. Тем не менее, для Анастасии было ужасно узнать правду о человеке, с которым она планировала совместное будущее.
"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.
Анастасия Нестеренко не стала говорить, что будет происходить дальше в их отношениях с Константином Темляком. Однако артистка отметила, что в ее жизни опора исчезла. Поэтому, актриса поблагодарила всех за поддержку в сложную минуту.
"Спасибо всем, кто рядом, кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", - добавила артистка.
Скандал вокруг Константина Темляка - что известно
Вокруг актера разгорелся громкий скандал после выхода клипа на песню артистов YARMAK и Jerry Heil - "З якого ти поверху неба?", где он сыграл главную роль. Бывшая девушка Константина Темляка сделала громкое заявление, что страдала от психологического и физического насилия. Более того, фотограф Анастасия Соловьева предоставила доказательства. Также она общалась с другими бывшими Темляка, которые тоже страдали от насилия. Константин тогда признал свою вину и отметил, что действительно вел себя ужасно и ошибался.
Впоследствии артиста обвинили в развращении несовершеннолетней. Девушка по имени Маргарита рассказала, что когда ей было 15, она переписывалась с Темляком. Актер присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом, хотя знал о возрасте девушки. Более того, он фотографировал Маргарите свой обнаженный половой орган.
Наконец, на фоне этого скандала YARMAK и Jerry Heil удалили клип, где Константин Темляк сыграл главную роль.