Скандал вокруг Темляка: жена актера прокомментировала обвинения в насилии и развращении

Вокруг Константина Темляка разгорелся громкий скандал. Жена актера прокомментировала обвинения, которые посыпались в адрес мужа.

Анастасия Нестерко и Константин Темляк

Анастасия Нестерко и Константин Темляк

Жена актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней, прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг мужа.

Актриса Анастасия Нестеренко признает, что все эти обвинения являются ужасными, а подобное поведение является недопустимым. Что же касается их отношений, то артистка дала понять, что с ничем подобным не сталкивалась. Тем не менее, для Анастасии было ужасно узнать правду о человеке, с которым она планировала совместное будущее.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.

Пост Анастасии Нестеренко

Пост Анастасии Нестеренко

Анастасия Нестеренко не стала говорить, что будет происходить дальше в их отношениях с Константином Темляком. Однако артистка отметила, что в ее жизни опора исчезла. Поэтому, актриса поблагодарила всех за поддержку в сложную минуту.

"Спасибо всем, кто рядом, кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", - добавила артистка.

Скандал вокруг Константина Темляка - что известно

Вокруг актера разгорелся громкий скандал после выхода клипа на песню артистов YARMAK и Jerry Heil - "З якого ти поверху неба?", где он сыграл главную роль. Бывшая девушка Константина Темляка сделала громкое заявление, что страдала от психологического и физического насилия. Более того, фотограф Анастасия Соловьева предоставила доказательства. Также она общалась с другими бывшими Темляка, которые тоже страдали от насилия. Константин тогда признал свою вину и отметил, что действительно вел себя ужасно и ошибался.

Пост Анастасии Соловьевой

Пост Анастасии Соловьевой

Впоследствии артиста обвинили в развращении несовершеннолетней. Девушка по имени Маргарита рассказала, что когда ей было 15, она переписывалась с Темляком. Актер присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом, хотя знал о возрасте девушки. Более того, он фотографировал Маргарите свой обнаженный половой орган.

Именно такие сообщения Константин Темляк якобы писал несовершеннолетней

Именно такие сообщения Константин Темляк якобы писал несовершеннолетней

Наконец, на фоне этого скандала YARMAK и Jerry Heil удалили клип, где Константин Темляк сыграл главную роль.

