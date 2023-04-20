Скандал Wellboy и Papa Music: лейбл ошеломил суммой, которую ему должен певец

Музыкальный лейбл Papa Music, с которым певец Wellboy в начале месяца разорвал контракт, прокомментировал взлом страницы артиста в Instagram, а также назвал сумму компенсации.

Музыкальный продюсер Евгений Триплов дал интервью Алине Доротюк, где прокомментировал скандал с Антоном Вельбоем. В частности, он отреагировал на обвинения артиста в том, что Papa Music взломали его страницу в Instagram и от его имени рассылали угрозы. По словам Триплова, он видел соответствующие скриншоты. Однако этого ни он, ни команда не делали. Также музыкальный продюсер добавил, что с такими обвинениями в первую очередь идут в правоохранительные органы, а не жалуются в Сети.

Евгений Триплов / Фото: скриншот с видео

"Я видел скриншоты, где Марте угрожают… я так и не понял, но там в переписке есть слова "слитки", "эмираты". Мне очень интересно, что это вообще такое. Я считаю, что прежде чем что-то предъявлять, надо эти скриншоты отнести к уполномоченным органам, и пусть они проверят. Когда она в личных разговорах говорит, что "меня заказали"...Если почитать текст, который там написан...Если бы я писал такое, оно было бы красиво и правдиво", — прокомментировал Триплов.

Также по мнению музыкального продюсера, видеообращения Wellboy выглядят странно. В частности, Триплова смутило то, что музыкант зачитывал все с листа.

Евгений Триплов / Фото: скриншот с видео

"Когда он делал речь, он так читал ее с листа заучено. Его ли это мысли, кто ему это пишет, зачем, что с ним происходит? Я не знаю…", — прокомментировал продюсер.

Вспомнил Триплов и последний разговор с артистом и показал соответствующие переписки. Евгений пытался понять, почему Антон именно так со скандалом расторг с ними контракт.

Личная переписка Wellboy с Евгением Трипловым / Фото: скриншот с видео

Личная переписка Wellboy с Евгением Трипловым / Фото: скриншот с видео

В общем, после расторжения контракта Wellboy должен лейблу немалую сумму компенсации. До 2028 года Антон должен выплатить Papa Music два миллиона долларов, в противном случае он не сможет пользоваться сценическим именем и исполнять хиты.

"У Антона есть четкая компенсация, определенная… Единственное условие, согласно которому он может выйти из контракта – это выплата компенсации. Она разбита на несколько периодов. В настоящее время компенсация у него – два миллиона долларов", — сказал юрист лейбла.

Алина Доротюк и юрист Papa Music Александр Селиванов / Фото: скриншот с видео

Напомним, скандал между Wellboy и музыкальным лейблом Papa Music возник после того, как артист публично заявил, что разрывает контракт. Также исполнитель заговорил о сотрудничестве одного из основателей лейбла с РФ и путинистом Юрием Бардашем.

Продюсеры были просто ошеломлены, ведь не ожидали такого решения. Однако в Papa Music убеждены, что Антон под влиянием экс-менеджера Марты Останковой захотел самостоятельно зарабатывать на песнях. Также лейбл подал заявление в СБУ.

Впоследствии на странице Wellboy исчезли все обвинения, но появился пост, что Марта Останкова – мошенница. Но, как выяснилось, это делал не Антон. Музыкант заявил, что Papa Music взломали его страницу.

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