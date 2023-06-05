Скандал между Wellboy и Papa Music: у певца объяснили, почему он продолжает выступать со старыми хитами

В украинском шоу-бизнесе продолжает разгораться скандал вокруг певца Антона Velboi, ранее выступавшего под псевдонимом Wellboy, и лейблом Papa Music.

Новым поводом для публичных ссор стало недавнее выступление артиста на благотворительном мероприятии в NAVY, где он исполнил свой старый хит "Гуси". Однако, как уверяют в продюсерском центре, после разрыва контракта Антон не имеет права исполнять эти песни.

Из-за нарушения авторских прав у Papa Music уже готовят иск в суд, чтобы разрешать ситуацию в юридической плоскости.

Антон Вельбой и Евгений Триплов из Papa Music

В свою очередь новая менеджер Velboi Марта Останкова заявила, что на концерте певец выступал бесплатно по приглашению известного медиа. Также представитель артиста подчеркнула, что он поет "свои песни".

"Антон Вельбой выступает со своими песнями. Артист выступает на благотворительном мероприятии по приглашению известного медиа (LUX FM – ред.), они занимаются урегулированием вопросов с правами", — прокомментировала скандал Марта "Культурной Прачечной".

Кроме того, Останкова заявила о том, что пока они не ведут переговоры с Papa Music, ведь в лейбле от них отказались. Однако они не исключают шанс досудебного разрешения конфликта. Также есть шанс, что певец сможет выкупить у лейбла права на свои старые хиты.

Wellboy / Фото: instagram.com/a.wellboy

"Пока переговоры с лейблом не ведутся. Они от них отказываются. Шанс есть, только в том случае, если стороны на это согласятся", — сказала Останкова.

Напомним, что в апреле Velboi неожиданно заявил, что разрывает контракт с Papa Music, якобы из-за того, что один из его основателей сотрудничает с предателем Юрием Бардашем. В свою очередь, по иску продюсерского центра лейбл проверила СБУ и не выявила никаких нарушений.

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