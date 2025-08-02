Скандальная Алхим после обвинений в госизмене покидает Украину: блогерша раскрыла правду о переезде

Анна Алхим

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Скандальная украинская блогерша Анна Алхим заявила о выезде из Украины с сыном.

Звезда Сети в своем Telegram-канале сообщила, что вскоре поселится в Дубае. По словам Алхим, она начинает новую страницу жизни, а в Instagram создаст отдельный блог о жизни в ОАЭ.

"Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. В Украину я не планирую возвращаться. Пока так", — написала блогерша.

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Анна Алхим с сыном

К слову, ранее из-за скандального поведения Анны на нее были открыты уголовные производства, в частности по статье о государственной измене. Несмотря на это, Алхим публично отрицает, что ее кто-то "выгонял", и отмечает — решение покинуть страну она приняла самостоятельно исключительно из-за безопасности ее сына-школьника на фоне постоянных российских обстрелов Украины.

"Никто меня не выгонял. После последнего "прилета" в ЖК "Республика", куда Вова ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел. Не будет обстрелов — я со слезами на глазах вернусь домой. Сейчас с такими слезами я лечу туда. Лучшего места, чем Киев для меня нет", — пояснила блогерша.

Напомним, недавно артистка Ольга Горбачева назвала год и причину выезда за границу ее экс-супруга Юрия Никитина.