Скандальная Алхим после отношений с женатым Валеулиным закрутила новый роман: кто ее избранник

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

Скандальная блогерша Анна Алхим, которая состояла в отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, закрутила новый роман.

По крайней мере, звезда Сети на это намекает. Некоторое время она интриговала, что у нее появился ухажер, а это же выставила фотографии с мужчиной, с которым слилась в поцелуе. В подписи под снимками Анна Алхим призналась ему в любви. Правда, лицо мужчины блогерша тщательно скрыла.

Анна Алхим и Евгений Князев

Тем не менее, пользователи довольно быстро определили, кто слился в поцелуе со скандальной звездой Сети. Этим мужчиной оказался Евгений Князев - флорист, который является владельцем сети цветочных магазинов. Однако пользователи усомнились в подлинности их романа. Пользователи обратили внимание на один нюанс, что у этого Евгения в профиле есть немало фотографий с другими женщинами, где они целуются.

Князев всех целует, это не новость. Но тут явно нас хотят надуть этим фото с поцелуем!

Рандомный мужчина или из компании, с которой они гуляют, вот и все, тем более он кажется слишком сладким для нее!

Видно же, что этот парень не по вкусу Ани. Денег он дал ей, чтобы привлечь внимание к своей странице и сделать себе пиар!

Кстати, 6 октября Анна Алхим отпраздновала день рождения в Париже. На праздновании был и этот Евгений Князев. Кроме того, там засветился одиозный российский блогер Игорь Синяк, который родом из Краматорска, но у него есть российский паспорт и он отмалчивается о войне.

Отметим, ранее личная жизнь Анны Алхим стала очень сильно публичной. Блогерша призналась, что в течение двух лет находилась в отношениях с женатым мужчиной и даже под давлением уговаривала его развестись, но этого не произошло. Позже блогерша выдала, что встречалась с бизнесменом Константином Валеулиным, у которого есть жена и несовершеннолетняя дочь.