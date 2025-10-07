- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 478
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандальная Алхим после отношений с женатым Валеулиным закрутила новый роман: кто ее избранник
Правда, пользователи обратили внимание на один нюанс и усомнились в подлинности этих отношений.
Скандальная блогерша Анна Алхим, которая состояла в отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, закрутила новый роман.
По крайней мере, звезда Сети на это намекает. Некоторое время она интриговала, что у нее появился ухажер, а это же выставила фотографии с мужчиной, с которым слилась в поцелуе. В подписи под снимками Анна Алхим призналась ему в любви. Правда, лицо мужчины блогерша тщательно скрыла.
Тем не менее, пользователи довольно быстро определили, кто слился в поцелуе со скандальной звездой Сети. Этим мужчиной оказался Евгений Князев - флорист, который является владельцем сети цветочных магазинов. Однако пользователи усомнились в подлинности их романа. Пользователи обратили внимание на один нюанс, что у этого Евгения в профиле есть немало фотографий с другими женщинами, где они целуются.
Князев всех целует, это не новость. Но тут явно нас хотят надуть этим фото с поцелуем!
Рандомный мужчина или из компании, с которой они гуляют, вот и все, тем более он кажется слишком сладким для нее!
Видно же, что этот парень не по вкусу Ани. Денег он дал ей, чтобы привлечь внимание к своей странице и сделать себе пиар!
Кстати, 6 октября Анна Алхим отпраздновала день рождения в Париже. На праздновании был и этот Евгений Князев. Кроме того, там засветился одиозный российский блогер Игорь Синяк, который родом из Краматорска, но у него есть российский паспорт и он отмалчивается о войне.
Отметим, ранее личная жизнь Анны Алхим стала очень сильно публичной. Блогерша призналась, что в течение двух лет находилась в отношениях с женатым мужчиной и даже под давлением уговаривала его развестись, но этого не произошло. Позже блогерша выдала, что встречалась с бизнесменом Константином Валеулиным, у которого есть жена и несовершеннолетняя дочь.