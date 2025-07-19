Скандальная Алхим потренировалась в спортзале с солистом Imagine Dragons и показала фото

Анна Алхим и Дэн Рейнольдс

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Украинский блогер Анна Алхим, которую обвиняли в госизмене и открыли на нее уголовные производства, рассказала о встрече с солистом группы Imagine Dragons.

Анна в фотоблоге призналась, что это было случайно. Оказалось, она вместе с певцом Дэном Рейнольдсом жили в одном отеле в Польше. И так во время одной из тренировок в спортивном зале они и пересеклись.

Алхим не удержалась и подошла к горячему поклоннику Украины и попросила у артиста сфотографироваться с ней. Результатом она поделилась в фотоблоге. Впрочем, не все сразу поверили блогерше. И в качестве доказательства она также показала другие кадры на видео, где она тренируется, а позади нее ходит Дэн.

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Анна Алхим и Дэн Рейнольдс

"Боже мой! Это компенсация за все мои страдания. Спасибо, Вселенная. Лучшая тренировка в моей жизни. Хорошо, что я учу английский и могу сказать ему, что он лучшее, что я видела в жизни. Ой, а как мы оказались в одном отеле? Как прекратить улыбаться и успокоить либидо. А вот бутылку, из которой он пил, я оставила", - поделилась счастливая блогерша.

Сторис Анны Алхим

Напомним, недавно солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поцеловал флаг 122-й отдельной бригады ТрО на концерте и поддержал Украину символическим жестом.