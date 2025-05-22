Скандальная Анна Алхим отреагировала на обвинения в госизмене и раскрыла, где сейчас находится

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

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Скандальная блогерша Анна Алхим отреагировала на обвинения в государственной измене и раскрыла, где сейчас находится.

Вокруг звезды Сети разгорелся громкий скандал. В частности, против Анны Алихм открыли три уголовных производства. Блогершу обвиняют в разжигании национальной розни, угрозах или насилии в отношении государственного или общественного деятеля и государственной измене.

Анна Алхим в "Сніданку з 1+1" прокомментировала открытые против нее криминальные производства. Она отмечает, что не считает себя пророссийской. Более того, Алхим говорит, что является патриоткой Украины и даже имеет татуировки в виде трезубца и вышиванки. Относительно уголовных производств блогерша не переживает. Анна говорит, что находится в Киеве и во время расследования дела не планирует никуда уезжать.

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Анна Алхим

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набито тату вышиванки, герб Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения к никакой государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", - прокомментировала блогерша.

Скандал вокруг Анны Алхим — что известно

Во время войны в Украине блогерша неоднократно попадала в скандалы. В частности, она открыто общается на русском, слушает песни россиян и потребляет контент из РФ.

В 2023 году Анну Алхим обвиняли в наведении ракетного удара по госпиталю в Днепре. В частности, блогерша приезжала к военным, после чего публиковала посты, где отмечала, что медучреждения переполнены, и призывала им помогать. Наконец, блогерша оставила адреса больниц. После этого оккупанты обстреляли одно из медучреждений ракетами.

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Анна Алхим

Новый скандал вокруг Алхим разгорелся после крещения детей блогерши Стаси Макеевой. Тогда Анне предложили спеть украинскую песню, но та в ответ только скорчила гримасу и что-то пробормотала нецензурной бранью. Блогершу тогда обвинили в унижении украинского языка и подыгрывании российским нарративам.