Скандальная Анна Алхим озадачила заявлением о сотрудничестве с ГУР: "Я с первых дней с разведкой"

Скандально известная блогерша Анна Алхим, которую недавно обвинили в ракетном ударе по Днепру, озадачила своим заявлением о работе с разведкой.

В Сети начали активно обсуждать очередное странное признание знаменитости. Так, Алхим заявила, что с первых дней полномасштабной войны она сотрудничает с Главным управлением разведки Украины. По словам блогерши, ее лично пригласили в ведомстве и даже пообещали награды.

"Я с первых дней с разведкой. Я думаю, что все адекватные блоггеры сотрудничают с разведкой. На меня выходили СБУ с первых дней. Мне даже говорили, что мне дадут какой-то орден, но он мне науй не нужен. Зачем мне этот орден?" Что от этого война закончится, или деньги мне насыпятся?", — заявила Алхим в интервью Okay Eva.

Блогерша подчеркнула, что она всегда помогала и помогает армии во время войны, поэтому награды ей не нужны. Кроме того, Алхим неоднозначно выразилась, что Украина – это "одна сплошная льгота", поэтому от ордена ничего в ее жизни не изменится.

Анна Алхим

Напомним, что Анна Алхим попала в громкий скандал из-за сторож о сборе помощи для военных в больницах в Днепре, после которой оккупанты обстреляли медучреждения города. В Сети блогершу сразу обвинили в корректировке врага и провокациях.

Сама же Алхим оправдалась за свой поступок и заявила, что сделала публикацию по благим намерениям.

Анна Алхим

Отметим, что до этого Алхим также "отличилась" своим заявлением о том, что во время войны продолжает слушать российских исполнителей и объяснила, почему не хочет общаться по-украински.

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