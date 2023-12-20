Скандальная Анна Алхим заявила, что не откажется от Асти и "Слова пацана": Анатолич отреагировал

Скандально известная блогерша Анна Алхим сообщила, что ведущий Анатолий Анатолич по итогу отказался от участия в ее мероприятии, которое она запланировала организовать в Киеве.

В соцсетях Алхим провела стрим, в котором рассказала, что вместе с Анатоличем от ее корпоратива отказался и Гарик Корогодский:

"Сначала согласились, потому что Гарик неправильно понял меня. Он думал, что это будет корпоратив не коммерческий, он не думал, что там будут продаваться билеты. Шампанское, икра – он считает, что сейчас это не ко времени. Анатолич согласился, потому что я ему пообещала, что я скажу, что Асти слушать нельзя, и что "Слово пацана" тоже смотреть нельзя. И будет вести он по-украински, и Гарик будет говорить по-украински. И я буду стараться", — начала объяснять Алхим.

Но, по итогу, скандальная блогерша передумала и заявила, что если бы сказала все то, что пообещала, "это было бы лицемерием".

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить по-украински, — это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, — это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", — заявила блогерша.

Анатолич отказался от участия в мероприятии скандальной Анны Алхим

Более того, Алхим сообщила, что на свое мероприятие хотела пригласить и певицу Светлану Лободу, но передумала, потому что скорее всего та не приедет в Украину и дорого берет за выступление.

Напомним, что на днях в Сети раскритиковали Анатолия Анатолича, который согласился принять участие в корпоративе скандальной блогерши, которая имеет неоднозначную позицию, Анны Алхим. Но Анатолич заявил, что решил выступить на этом мероприятии, потому что Алхим пообещала ему публично послать Асти и сказать, что все, кто смотрит российский сериал "Слово пацана", — д*лб**бы.

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