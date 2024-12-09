Скандальная Анна Asti серьезно "влипла": в Сеть слили интимные кадры, как певица изменяет мужу

Певица-предательница Анна Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, серьезно оскандалилась в России.

В Сеть слили интимные кадры, как скандальная исполнительница якобы изменяет своему мужу, российскому бизнесмену Станиславу Юркину, с другим. Пользователи узнали предательницу Анну Asti благодаря соответствующим родственникам на теле.

Как намекнул блогер-сплетник Богдан Беспалов, на кадрах со скандальной певицей был не ее муж, а приятель семьи: "Как теперь муж певицы Станислав будет дружить и делиться о "наболевшем" с совсем скоро экс-товарищем…Бумеранг судьбы существует".

Анна Asti / Фото: instagram.com/asti

Предательница Анна Asti в истерике уже прокомментировала скандальный слив, который угрожает ее карьере в России и, в частности, браку с бизнесменом. Артистка подтвердила, что кадры действительно были взяты с ее телефона. Однако она утверждает, что видео интимного характера ей подсунули. Скандальная певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые шантажировали ее и требовали деньги.

"К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои частные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Последние полгода я переживала настоящий кошмар, потому что с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромных сумм денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего мужа, и да, у нас есть личная интимная жизнь", - оправдалась скандальная певица.

Анна Asti с мужем / Фото: instagram.com/asti

Предательница Анна Asti уверяет, что в браке у них с мужем сейчас все хорошо. Однако ранее пользователи обращали внимание, что они со Станиславом, когда разгорелся серьезный скандал из-за измены, отписывались друг от друга в фотоблоге.

Отметим, Анна Asti предала Украину и выбрала Россию, хотя полномасштабная война застала ее в родных Черкассах, где она пряталась в укрытиях. В конце концов это не помешало ей спешно покинуть страну и уехать в РФ, где она молчит о преступлениях оккупантов и зарабатывает кровавые рубли. В 2023 году скандальная певица получила российское гражданство.

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