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Скандальная блогерша Алхим раскритиковала песни о войне и "шароващине": "Лучше Анну Asti слушать"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
2 мин
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Скандальная блогерша Алхим раскритиковала песни о войне и "шароващине": "Лучше Анну Asti слушать"

Анна Алхим

Блоггерша продолжает слушать российскую музыку.

Украинская блогерша Анна Алхим снова оскандалилась своим публичным заявлением.

Знаменитость не скрывает, что даже во время войны продолжает слушать российскую музыку, тем самым поддерживая страну-агрессорку.

К тому же, Алхим заявила, что считает украинские песни о полномасштабном вторжении и так называемой "шароварщине" полной безвкусицей. Как выразилась блогерша, она лучше будет слушать музыку россиян и певицы-предательницы Анны Asti, работающей в РФ, чем украинских артистов, исполняющих треки о войне.

"Я вообще не слушаю такую музыку. Я против этого. "Шароващина" - это полная х*йня и мне это не нравится. Я считаю, что есть украинские песни, которые мне нравятся, но "шароващина" - это безвкусица, некрасиво и некайфово. Лучше Анну Asti слушать, потому что у нее в песнях много смысла и больше чувств, которые я могу переложить на себя. А о чем я могу думать в машине, когда слушаю эту х*йню?", - эмоционально заявила Алхим в шоу "Трендсеттер".

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim
Анна Алхим / Фото: instagram.com/anya.alkhim

По мнению блоггерши, сейчас певцы просто хайпируют на теме войны, чтобы "унижать" украинскую культуру.

"За*бали все эти ракеты в песнях. Это раньше люди слушать песни и вспоминали о войне, а сейчас у нас есть Интернет. Так что, давайте слушать "шароварщину" и вспоминать, что у нас война? Это не напоминание, это ужас", — сказала Алхим.

Ранее знаменитость оскандалилась тем, что резко высказалась о мероприятии Украины и назвала их "деб*ламами". Также знаменитость говорила о том, что не хочет переходить на украинский язык, потому что его "заставляют" это делать.

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Дата публикации
Просмотры
680
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