Скандальная блогерша Алхим раскритиковала песни о войне и "шароващине": "Лучше Анну Asti слушать"

Украинская блогерша Анна Алхим снова оскандалилась своим публичным заявлением.

Знаменитость не скрывает, что даже во время войны продолжает слушать российскую музыку, тем самым поддерживая страну-агрессорку.

К тому же, Алхим заявила, что считает украинские песни о полномасштабном вторжении и так называемой "шароварщине" полной безвкусицей. Как выразилась блогерша, она лучше будет слушать музыку россиян и певицы-предательницы Анны Asti, работающей в РФ, чем украинских артистов, исполняющих треки о войне.

"Я вообще не слушаю такую музыку. Я против этого. "Шароващина" - это полная х*йня и мне это не нравится. Я считаю, что есть украинские песни, которые мне нравятся, но "шароващина" - это безвкусица, некрасиво и некайфово. Лучше Анну Asti слушать, потому что у нее в песнях много смысла и больше чувств, которые я могу переложить на себя. А о чем я могу думать в машине, когда слушаю эту х*йню?", - эмоционально заявила Алхим в шоу "Трендсеттер".

Анна Алхим / Фото: instagram.com/anya.alkhim

По мнению блоггерши, сейчас певцы просто хайпируют на теме войны, чтобы "унижать" украинскую культуру.

"За*бали все эти ракеты в песнях. Это раньше люди слушать песни и вспоминали о войне, а сейчас у нас есть Интернет. Так что, давайте слушать "шароварщину" и вспоминать, что у нас война? Это не напоминание, это ужас", — сказала Алхим.

Ранее знаменитость оскандалилась тем, что резко высказалась о мероприятии Украины и назвала их "деб*ламами". Также знаменитость говорила о том, что не хочет переходить на украинский язык, потому что его "заставляют" это делать.

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