Скандальная блогерша Анна Алхим похвасталась, что слушает российские песни и спонсирует армию врага

Блогерша также прокомментировала, почему не переходит на украинский язык.

Скандальная блогерша-миллионница Анна Алхим сделала откровенное заявление.

В подкасте Александра Волошина во время разговора звезда Сети радостно заявила, что не отказалась от российских исполнителей и продолжает слушать их песни.

"Я слушаю российские песни в машине", – заявила радостно Анна.

Александр Волошин попытался уточнить, не на \стриминговых ли площадках блогерша слушает песни россиян. На что Анна откровенно ответила, что на официальных платформах она это делает.

Анна Алхим и Александр Волошин / Фото: скриншот с видео

"Что это такое стриминговые площадки? Я не знаю, что такое стриминговые площадки... Я слушаю на Apple Music, конечно", – прокомментировала Алхим.

Александр попытался объяснить, что таким образом Анна спонсирует Россию, ведь на прослушиваниях россияне зарабатывают деньги, с которых платят государству налоги. На это Алхим ответила, что знает: "Да!". Впрочем, Анна сразу же начала оправдываться, что на самом деле не понимает, как таким образом спонсирует страну-агрессора.

"Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?", — оправдалась Алхим.

Анна Алхим / Фото: скриншот с видео

Также скандальная блогерша заявила, что не собирается переходить на украинский язык, пока ее не прекратят упрекать за русский.

"Все говорят: "Перейди-перейди". Я не перейду, пока вы мне будете тыкать, чтобы я перешла", — заявила Алхим.

Напомним, тем временем многие украинские знаменитости, которые до 24 февраля прошлого года разговаривали на русском, перешли на украинский. Так поступил Дантес. Ранее музыкант объяснял, почему до начала полномасштабной войны общался на русском.

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