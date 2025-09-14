Скандальная блогерша Дианка впервые стала мамой и показалась в роддоме на фоне подозрений во лжи

Дианка блогер родила

Украинская блогерша Диана Полищук, она же Дианка блогер, которая прославилась странными эфирами в TikTok и собирала донаты, родила дочь.

Блогерша вышла на связь к подписчикам из роддома. Диана поделилась кадрами с биркой, где видны основные параметры ее дочери. Несмотря на хейт и подозрения во лжи с накладным животом, она заявила, что рожала естественным путем с эпидуральной анестезией. Правда, ребенка блогерша пока не показывает и не раскрывает имени новорожденной.

"Поздравляю, мы родили прекрасную дочь, я рожала сама замечательного ребенка", — поделилась Диана.

Дианка блогер родила

Несмотря на такие кадры, часть пользователей усомнилась в правдивости ее слов. В комментариях разразилась дискуссия: одни поздравляют Диану с пополнением в семье, а другие предполагают, что якобы ребенка могла родить не она, а кто-то из ее родственников.

Боже, вот люди. Уже родил человек, а они все равно не верят

А где бирка на руке? Не похоже, что она рожала

Люди не верят, покажи ребёнка

Где те, кто писал, что живот накладной?

Дайте уже Оскар ей

Отметим, во время войны Дианка блогер выдает ряд трэш контента. В Сети ее прозвали мошенницей, поскольку та зарабатывала на своих выходках и выпрашивании денег сотни тысяч гривен. К слову, таким образом девушка заработала себе на авто. Громкий резонанс вызвал и ее циничный комментарий в период одного из массированных обстрелов Сум, когда блогерша заявила, что война ее "не касается" и ее интересуют только собственные заработки.

