Скандальная блогерша Дианка впервые стала мамой и показалась в роддоме на фоне подозрений во лжи

Скандальная звезда Сети на фоне слухов о фальшивом накладном животе сделала заявление.

Украинская блогерша Диана Полищук, она же Дианка блогер, которая прославилась странными эфирами в TikTok и собирала донаты, родила дочь.

Блогерша вышла на связь к подписчикам из роддома. Диана поделилась кадрами с биркой, где видны основные параметры ее дочери. Несмотря на хейт и подозрения во лжи с накладным животом, она заявила, что рожала естественным путем с эпидуральной анестезией. Правда, ребенка блогерша пока не показывает и не раскрывает имени новорожденной.

"Поздравляю, мы родили прекрасную дочь, я рожала сама замечательного ребенка", — поделилась Диана.

Несмотря на такие кадры, часть пользователей усомнилась в правдивости ее слов. В комментариях разразилась дискуссия: одни поздравляют Диану с пополнением в семье, а другие предполагают, что якобы ребенка могла родить не она, а кто-то из ее родственников.

  • Боже, вот люди. Уже родил человек, а они все равно не верят

  • А где бирка на руке? Не похоже, что она рожала

  • Люди не верят, покажи ребёнка

  • Где те, кто писал, что живот накладной?

  • Дайте уже Оскар ей

Отметим, во время войны Дианка блогер выдает ряд трэш контента. В Сети ее прозвали мошенницей, поскольку та зарабатывала на своих выходках и выпрашивании денег сотни тысяч гривен. К слову, таким образом девушка заработала себе на авто. Громкий резонанс вызвал и ее циничный комментарий в период одного из массированных обстрелов Сум, когда блогерша заявила, что война ее "не касается" и ее интересуют только собственные заработки.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук заговорила о личной жизни и в отношениях ли сейчас.

