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Скандальная блогерша Корячка оправдалась за оскорбительные слова об ВСУ и переговорах с врагом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
2 мин
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Скандальная блогерша Корячка оправдалась за оскорбительные слова об ВСУ и переговорах с врагом

Татьяна Коряк (Корячка) / Фото: instagram.com/korya4ka

Знаменитость объяснила, что действительно имела в виду.

Скандальная блогерша Татьяна Коряк, известная как Корячка, после шквала критики попыталась оправдаться за свои оскорбительные слова об ВСУ и переговорах с врагом.

В своем Instagram она опубликовала видео, где на русском языке объяснила, что действительно имела в виду. По словам Коряк, она, как никто другой, знает, что такое терять родных и близких людей. Также блогерша говорит, что почувствовала боль войны на себе лично, ведь оккупанты полностью уничтожили ее родной город Бахмут.

"Я – украинка из Бахмута. То, что россияне сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень много – дом, родных и близких мне. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбой о помощи", — отметила блогерша.

Татьяна Коряк (Корячка) / © instagram.com/korya4ka
Татьяна Коряк (Корячка) / Фото: instagram.com/korya4ka

Татьяна Коряк говорит, что ее слова о переговорах с врагом и то, что ВСУ "мясо", можно воспринимать как нервный срыв. Блогерша добавила, что только хочет, чтобы скорее наступил мир и невинные люди жили спокойной жизнью.

"Вы можете воспринимать мои слова как какой-то нервный срыв, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир… Я устала терять близких и родных. Я думаю, вы тоже устали терять в этой войне. Поэтому я выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. Вот что я хочу!" – добавила блогерша.

Скандальная блогерша Корячка, назвавшая ВСУ "мясом", попыталась оправдаться за свои слова

Скандальная блогерша Корячка, назвавшая ВСУ "мясом", попыталась оправдаться за свои слова

Отметим, на днях Татьяна Коряк сделала скандальное заявление, что украинские защитники – это "мясо". Она считает, что война – "это грязные политические игры". Также блогерша заявила, что у военных нет шансов противостоять врагу, поэтому она призвала украинские власти к переговорам с захватчиками.

К слову, Корячка и раньше славилась двусмысленными заявлениями по поводу войны в Украине. Она ранее заявляла, что "не все так однозначно", и намекала, что украинцы сами виноваты во вторжении России. Сама же блогерша с мужем живет на Кипре, а блог продолжает вести на русском языке.

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Дата публикации
Просмотры
1288
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