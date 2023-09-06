Скандальная блогерша Корячка оправдалась за оскорбительные слова об ВСУ и переговорах с врагом

Скандальная блогерша Татьяна Коряк, известная как Корячка, после шквала критики попыталась оправдаться за свои оскорбительные слова об ВСУ и переговорах с врагом.

В своем Instagram она опубликовала видео, где на русском языке объяснила, что действительно имела в виду. По словам Коряк, она, как никто другой, знает, что такое терять родных и близких людей. Также блогерша говорит, что почувствовала боль войны на себе лично, ведь оккупанты полностью уничтожили ее родной город Бахмут.

"Я – украинка из Бахмута. То, что россияне сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень много – дом, родных и близких мне. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбой о помощи", — отметила блогерша.

Татьяна Коряк (Корячка) / Фото: instagram.com/korya4ka

Татьяна Коряк говорит, что ее слова о переговорах с врагом и то, что ВСУ "мясо", можно воспринимать как нервный срыв. Блогерша добавила, что только хочет, чтобы скорее наступил мир и невинные люди жили спокойной жизнью.

"Вы можете воспринимать мои слова как какой-то нервный срыв, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир… Я устала терять близких и родных. Я думаю, вы тоже устали терять в этой войне. Поэтому я выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. Вот что я хочу!" – добавила блогерша.

Скандальная блогерша Корячка, назвавшая ВСУ "мясом", попыталась оправдаться за свои слова

Отметим, на днях Татьяна Коряк сделала скандальное заявление, что украинские защитники – это "мясо". Она считает, что война – "это грязные политические игры". Также блогерша заявила, что у военных нет шансов противостоять врагу, поэтому она призвала украинские власти к переговорам с захватчиками.

К слову, Корячка и раньше славилась двусмысленными заявлениями по поводу войны в Украине. Она ранее заявляла, что "не все так однозначно", и намекала, что украинцы сами виноваты во вторжении России. Сама же блогерша с мужем живет на Кипре, а блог продолжает вести на русском языке.

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