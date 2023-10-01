Скандальная блогерша, которая восхваляла Путина, покаталась закрытым Южным мостом в компании живодера

Уже не в первый раз девушка оказывается в центре громкого скандала.

Киевская блогерша Виктория (Анна) Краснова, известная по псевдониму Девил, оскандалилась очередным циничным поступком во время полномасштабной войны.

На днях Девил поделилась в своих Instagram-stories шокирующими кадрами, как катается в комендантский час по столице.

В кадре блогерша кичилась тем, что может не только ездить по городу в запрещенное время, но еще и имеет возможность проехаться по Южному мосту, въезд на который осуществляется только по специальным пропускам. Во время запретной прогулки девушка еще во весь голос подпевала русские песни, которые слушала в машине во всю громкость.

"Когда у него есть пропуск", — подписала видео с авто Краснова.

На кадрах с автомобилем девушка также засветила лицо своего спутника, который вместе с ней нарушал закон.

Киевская блоггерша показала, как катается по Южному мосту со "спецпропуском" в компании живодера

Как выяснили пользователи Сети, им оказался живодер Александр Шекерли. Мужчина стал скандально известен после того, как начал публиковать в своих соцсетях издевательство над животными. В 2017 году Шекерли снимал, как бросает котенка, а также привязывает мышат к гранате.

К тому же, пользователи также напомнили, что он сын скандального бизнесмена Николай Шекерли, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего ребенка 2011 года.

Сама же Краснова тоже уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее блогерша неоднократно задерживали за нетрезвое вождение. А во время полномасштабной войны Краснова заявила о том, что поддерживает Путина, развязавшего войну в Украине. Девушка симпатизировала российскому диктатору, а сейчас молчит о войне в свох соцсетях.

Виктория (Анна) Краснова / Фото: instagram.com/ta.samaya.devil

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