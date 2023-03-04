Скандальная блогерша Ксюша Манекен получила награду от ГУР и нарвалась на хейт в Сети

Скандально известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя – Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины.

Инфлюэнсер стала одной из приглашенных блогеров на встрече с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. Главной темой беседы стала информационная война и мотивация населения во время полномасштабного вторжения.

О встрече на Банковой Манекен рассказала в сторис в Instagram. По мнению блогерши, очень важно, что власти пригласили лидеров мнений в Сети обсудить такие вопросы.

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

"Я сегодня получила дозу мотивации, которую я хочу передать вам. Прежде всего – от общения с умными людьми на философские и насущные для всех нас темы. А во-вторых, от приятного чувства внутри. Когда в тебе видят личность, тебе знакомятся, говорят, что-то обсуждают (на любом языке!) Такие официальные встречи гораздо весомее общественного обесценивания в ключе "Кто ты? Блогер? Да кто ты вообще?". Важно несколько людей вас одобряет, а кто. Не акцентируйте внимание на массе, что от неспособности заявить о себе унижает вас. Просто делайте свое дело", — написала Ксюша.

Фото: instagram.com/maneken007

К тому же блогерша рассказала о том, что еще в октябре прошлого года получила медаль от ГУР "за содействие военной разведке Украины". Наградой Волощук похвасталась на фото, но не стала рассказывать, за какие именно заслуги перед родиной получила такое отличие.

Фото: instagram.com/maneken007

"Вот такая история. Как так произошло, при каких обстоятельствах и за что – я обязательно расскажу, когда воина закончится. И пусть этот орден станет символом того, что если ты "публичный" человек, это далеко не означает то, что ты показываешь все, что происходит в твоей жизни", – написала Ксюша.

Фото: instagram.com/maneken007

Однако не всем пользователям Сети показалось, что блогерша не заслуживает такой награды от государства. Ведь неоднократно Манекен попадала в скандал из-за своих высказываний и позиции. Сейчас девушку критикуют за то, что она отказалась переходить на украинский язык и заявила, что вообще не планирует этого делать.

А до этого, вокруг блогерши разгорелся скандал из-за ее позиции касательно оккупации Крыма. В 2020 году Волощук заявила, что планирует о жизни на полуострове и считает, что во времена оккупации РФ "Крым очень преобразился". Более того, Ксюша убеждала, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Манекен отреагировала на критику и призвала людей "не искать предательство среди своих".

"Знаете, что меня огорчило после публикации моей "награды" — то, что наши люди настолько не доверяют нашему государству, что считают, что такие вещи просто дают. Ни за что. Это по вашему так работает? Как и расстроило то, что многие даже не смогли прочитать за что, когда и кем она выдана.Это не Герой Украины, не военная медаль за службу. Но людям нравится разгонять грязь и очернять не сколько меня, а по факту — правительство. Чтобы власть не делала, общество всегда им недовольно. Зачем плевать в колодец из которого мы пьем, еще и в военное время? Я почему-то думала, что мы все двигаемся в одном направлении – к победе. Было бы круто, если бы все занимались тем, что делали все возможное, приблизить страну к победе, а не искать измену среди своих", — написала блогерша.

Фото: instagram.com/maneken007

А вот на свои предварительные заявления об аннексии Крыма Манекен заверила, что тогда просто не понимала, что происходит и какие у этого будут последствия.

"В то время я, как и многие, в целом не понимала, что действительно происходит, и считала, что главное, чтобы все были живы здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно. Люди заняты тем, что бросают в меня камни, как будто сами без греха. Зато о войне и проблемах все забыли на время", — добавила Манекен.

Фото: instagram.com/maneken007

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