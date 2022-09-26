Скандальная блогерша София Стужук в четвертый раз беременна

Скандальная блогерша София Стужук поделилась радостной новостью.

В своем Instargam знаменитость рассказала, что в четвертый раз беременна. София опубликовала кадры, где она с любимым позирует на фоне Эйфелевой башни в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает округленный животик. Также блогерша держала в руках снимок УЗИ ребенка.

"Мы умножили нашу любовь. У нас будет наше замечательное продолжение. Я беременна 4-м ребенком. А в общем у нас будет 5 на семью. Ух, я вас новостью за новостью удивляю. Но я теперь хоть поняла, почему Антон говорил не рассказывать, пока время не придет", — рассказала София.

София Стужук с женихом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

В общем, отцом детей стал жених блогерши, бизнесмен Антон из Риги. Влюблены вместе уже 10 месяцев. Познакомилась пара в одном из ночных клубов и провела ночь. В интервью "Ходят слухи" София призналась, что именно после этого они начали активно общаться с мужчиной.

София Стужук выходит замуж / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Раньше Антон уже был женат и имеет от предыдущего брака дочь. София тоже имеет троих детей. В первом браке у блогерши родились сын и две дочери.

Напомним, когда началась полномасштабная война в Украине, знаменитость решила молчать. Впоследствии София нарушила свое молчание. Только в мае блогерша сказала, что Россия напала на Украину. Впрочем, Стужук дала ясно понять, что ничего больше не будет рассказывать, ведь она против разжигания ненависти.

Отметим, что у Софии Стужук немалая аудитория, среди которой много россиян.

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