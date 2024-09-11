Скандальная блогерша Таня Пренткович беременна в третий раз

Скандальная украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович и ее муж Андрей Гонковский ждут рождения третьего ребенка.

Об этом пара сообщила в Instagram. Пренткович опубликовала видео, на котором изображена с мужем и двумя сыновьями. Семейство прогуливалось по пляжу, а между тем блогерша, которая была одета в белый сарафан, демонстрировала свой уже заметно округлый животик.

"+1", — коротко подписала ролик Пренткович, дав четко понять, что вскоре их семья станет больше.

Скандальная блогерша Пренткович сообщила о третьей беременности

В общем, видео, вероятно, было снято в Португалии. Там семья Пренткович поселилась после скандального выезда за границу. К слову, в начале этого года стало известно, что блогерша вместе с мужем отдыхала на Мальдивах. Все бы ничего, но Андрей Гонковский выехал из Украины во время войны как волонтер в Польшу. Впрочем, каким-то образом блогер оказался на отдыхе на Мальдивах.

Гонковский уверял, что между благотворительными мероприятиями в Польше был свободный день, поэтому решил поехать к жене, однако пользователи Сети убеждены, что такое путешествие с перелетом и проживанием спланировать только лишь день невозможно. Также по данным ТСН стало известно, что муж Пренткович с января этого года в Украину не возвращался.

Выехал в Польшу и оказался на Мальдивах! Скандал вокруг мужа блогера Тани Пренткович

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