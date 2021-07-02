Скандальная бывшая Джонни Деппа и Илона Маска неожиданно стала мамой

Эмбер Херд поделилась первым фото младенца.

Американская актриса Эмбер Херд, более известная по громкому разводу с актером Джонни Деппом и роману с изобретателем Илоном Маском ошарашила фанов новостью.

Так, 35-летняя звезда фильма "Аквамен" впервые стала мамой. О пополнении в семье артистка сообщила лично на странице в Instagram. Она запостила снимок, на котором лежит с крохотным ребенком на руках.

"Я очень рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на собственных условиях. Теперь я ценю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из важнейших частей своей судьбы в таком ключе. Надеюсь, мы дойдем до точки, когда отсутствие кольца станет нормой, чтобы иметь детскую кроватку. Часть меня хочет подтвердить, что моя личная жизнь не касается никого. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня взять это под свой контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало остатка моей жизни", — написала новоиспеченная мама.

instagram.com/amberheard

Кто же стал отцом ребенка, Эмбер не уточнила. Западные СМИ предполагают, что девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства, сама же Херд эту информацию пока не комментирует.

Отметим, что в течение 15 месяцев Эмбер Герд была замужем за актером Джонни Деппом. Пара поженилась в 2015 году, однако вскоре личная жизнь дала трещину. В британском таблоиде The Sun Херд обвинила Деппа в избиении и пьянстве. Судебная волокита со всеми грязными подробностями длилась больше года. В январе 2017 года супругов официально развели.

В том же году Эмбер Херд закрутила роман с бизнесменом и изобретателем Илоном Маском, который влюбился в артистку, когда она еще была замужем за Деппом. Поговаривают, что Эмбер изменяла актеру с Маском.

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