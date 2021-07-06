Скандальная бывшая Джонни Деппа впервые показала видео с трехмесячной дочерью

Эмбер Херд идет быть мамой.

Скандальная экс-жена актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд на днях сообщила, что стала мамой.

Сама она родила, или обратилась к суррогатной матери, неизвестно. Однако ясно одно, новый статус очень нравится Херд. Так, на странице в Instagram молодая мама поделилась с фанатами первым совместным видео с трехмесячной дочерью Уной Пейдж Херд.

В коротком ролике звезда фильма "Аквамен" изображена без макияжа. Она сидит за столом с крохой на руках и лакомится смузи зеленого цвета.

Напомним, что на днях Эмбер Херд ошеломила фанатов новостью, что у нее родился ребенок. Девочка появилась на свет 8 апреля.

Отметим, что в течение 15 месяцев Эмбер Херд была замужем за актером Джонни Деппом. Пара поженилась в 2015 году, однако вскоре личная жизнь дала трещину. В британском таблоиде The Sun Херд обвинила Деппа в избиении и пьянстве. Судебная волокита со всеми грязными подробностями длилась больше года. В январе 2017 года супругов официально развели.

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