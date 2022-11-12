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Скандальная Dj Nastia развелась с Сергеем Лещенко и показала нового любимого-иностранца

Скандальная Dj Nastia развелась с Сергеем Лещенко и показала нового любимого-иностранца

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2382
Время на прочтение
2 мин
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Скандальная Dj Nastia развелась с Сергеем Лещенко и показала нового любимого-иностранца

Сергей Лещенко и Анастасия Топольская / Фото: instagram.com/sergii_leshchenko

Супруги были в браке пять лет.

Член наблюдательного совета Укрзализныци, экс-нардеп Сергей Лещенко пополнил ряды завидных холостяков.

Лещенко и его скандальная жена, Анастасия Топольская, она же Dj Nastia, развелись после пяти лет брака. Об этом Топольская рассказала на странице в Instagram. Также артистка сообщила, что уже успела закрутить новый роман:

"Для тех, кто до сих пор не понял. Да, мы вместе. И да, я дважды разведена", — подписала фото Настя, на котором изображена с новым бойфрендом.

Анастасия Топольская с новым любимым / © instagram.com/nastia.dj
Анастасия Топольская с новым любимым / Фото: instagram.com/nastia.dj

Сердце Топольской пленил музыкальный продюсер Стеф Мендесидис, живущий и работающий в Нидерландах. Что же стало причиной развода с Лещенко, а также как давно супруги не вместе – Настя не стала уточнять.

Анастасия Топольская с новым любимым / © instagram.com/nastia.dj
Анастасия Топольская с новым любимым / Фото: instagram.com/nastia.dj

Напомним, что Сергей Лещенко и Анастасия Топольская были вместе с 2017 года. До этого Dj Nastia была замужем за DJ Анатолием Тапольским, которому родила дочь Ульяну.

Сергей Лещенко / © УНИАН
Сергей Лещенко / Фото: УНИАН
Анастасия Топольская и Сергей Лещенко / © Facebook/Anastasia Topolskaia
Анастасия Топольская и Сергей Лещенко / Фото: Facebook/Anastasia Topolskaia

Топольская, в частности, прославилась своими скандальными заявлениями и поступками. До начала полномасштабного вторжения, в апреле 2021 года, Dj Nastia дала концерт в московском клубе и вызвала бурю возмущения у украинцев, которые подвергли критике ее выступление в стране-агрессоре.

До этого Топольская критиковала украинцев и назвала их "малодушными пришлепками". Таким образом, артистка отреагировала на то, как украинское общество обсуждало катастрофу российского Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.

Впрочем, сейчас Настя пришла в себя и активно поддерживает Украину, дает благотворительные концерты и донатит.

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Дата публикации
Просмотры
2382
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