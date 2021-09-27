Скандальная экс-жена Джонни Деппа показала редкие фото с пятимесячной дочерью

В апреле Эмбер Херд стала мамой.

В начале июля в этом году голливудская звезда, скандальная экс-жена актера Джонни Деппа — Эмбер Херд — шокировала новостью о том, что стала мамой впервые.

До сих пор актриса не подтвердила, что дочь появилась на свет с помощью суррогатной матери и кто ее отец. Малышку знаменитость не скрывает, но и довольно редко публикует фото с ней. Впрочем, на днях Эмбер решила поделиться кадром из своих материнских будней. На странице в Instagram молодая мама разместила снимки, где показала, как тренируется с ребенком на руках.

Эмбер Герд с дочкой / instagram.com/amberheard

На фотографиях актриса предстала в обтягивающем топе и лосинах. Херд держала в одной руке Уну, а в другой — гантель.

Эмбер Герд с дочкой / instagram.com/amberheard

"Мультизадачная мама", — подписала кадры знаменитость.

Фанам актрисы такой подход к материнству понравился. В комментариях пользователи выразили свое восхищение.

Напомним, не так давно Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.

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