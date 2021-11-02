Скандальная фотосессия обнаженных девушек в Дубае: участницей оказалась известная украинская ведущая

После инцидента ведущую выгнали из телепроекта.

Участницей скандальной обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в Дубае оказалась известная украинская ведущая, модель Лика Лев.

В течение некоторого времени девушка была ведущей модного украинского телеканала FASHIONTV UA. Также она стала участницей трендового шоу "ФешнРеалити", главными героинями которого являются светские дивы столицы, известные блоггеры, а также победительницы конкурсов красоты.

Недавно выяснилось, что Лика Лев является знакомой того самого Виталия Гречина, организатора скандальной вечеринки в Дубае. Как известно, на этом "пире" присутствовали десятки девушек, участвовавших в откровенных вечеринках полностью обнаженными во главе с самим организатором. На одной из таких вечеринок была и Лика Лев, которую участницы украинского реалити-шоу решили выгнать из-за испорченной репутации.

Лика Лев

В новой серии реалити-шоу Лика Лев расскажет всю правду о похожих вечеринках в стиле ню и найдет оправдание своего присутствия на мероприятиях этого формата. Однако другим участницам реалити ее версия правды не понравилась, поэтому они приняли коллективное решение выгнать ее из шоу.

Кстати, участницы реалити узнали свою коллегу по татуировке на среднем пальце в виде единорога – именно с такой же татуировкой и на том же пальце была и девушка, фото и видео которой топлесс доступны пользователям Интернета в репортажах о скандальных вечеринках в стиле ню.

Новости Украины: девушки, которые фотографировались обнаженными в Дубае, находились 10 дней в тюрьме

Отметим, что в апреле этого года в Дубае задержали 40 девушек, снимавшихся полностью обнаженными на балконе в Дубае. Как выяснилось, они участвовали в рекламе по заказу одного из местных жителей. Это стало шоком для Объединенных Арабских Эмиратов, где можно попасть в тюрьму даже за поцелуи или употребление алкоголя в общественном месте.

Модели, задержанные в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности, в основном из Украины. Другие девушки – из России, Беларуси и Молдовы.

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