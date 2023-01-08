Скандальная Лолита странно отреагировала на санкции СНБО против нее: "Лишили меня эрекции"

Скандальная певица Лолита первой среди российских звезд-предателей отреагировала на санкции, введенные СНБО против нее и другими артистами-путинистами.

На странице в Instagram исполнительница разместила странное видео, в котором почему-то заговорила о своей интимной жизни. Так, в начале видео Лолита сообщила подписчикам, что собиралась заняться сексом, как вдруг ей прислали новость, что против нее ввели санкции в Украине. Что отбило у нее любое желание.

"Выяснилось, что я гражданка России — подтверждаю. Почему-то гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда не была, потому что была гражданкой СССР. Гражданка Израиля — подтверждаю, потому что именно Украина моего отца в 1974 году выдворила в Израиль. В 1978 году он умер, ну и мне дали по месту захоронения моего отца второе гражданство", — сказала артистка.

Потом она вновь сообщила, что у нее "пропала эрекция", когда она увидела, что именно ей согласно санкциям запрещено. А в конце своего позорного обращения Лолита неожиданно заговорила по-украински. Певица отметила, что, согласно санкциям, должна вернуть все государственные награды Украины и попросила их "дать подержать".

"Прекратите заниматься фигней, просто лишили меня эрекции", — пожаловалась Лолита, на которую, похоже, санкции довольно серьезно повлияли, если уж коснулись ее личной жизни.

Напомним, что 7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов. Санкции предусматривают блокирование всех активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрещение прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на участие в приватизации, лишение всех государственных наград Украины и многое другое.

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