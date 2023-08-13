Скандальная Оксана Байрак сбежала из Украины и показалась в объятиях актера-путиниста

Скандальная режиссер Оксана Байрак, которая имеет пророссийские взгляды, сбежала из Украины.

Еще до начала полномасштабной войны Байрак была известна своими высказываниями в поддержку кремлевского диктатора Путина, а во время полномасштабного вторжения режиссер вообще поддержала оккупантов. При этом скандальная кинодеятельница все равно оставалась в Украине и делала публикации с отметкой Одесской области.

Впрочем, как оказалось, сейчас Байрак уже уехала из страны в Россию. В своих соцсетях, которые кстати закрыты для украинцев, режиссер кичится прогулками по Питеру и обнимается с актером-путинистом Антоном Батыревым. Скриншотами со страницы предательницы поделилась журналистка Алина Доротюк.

Оксана Байрак сбежала из Украины / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Судя по соцсетям, Байрак еще в июле сбежала в Россию и начала признаваться в любви бывшей столице страны-агрессорки.

"Питер-Ленинград. Любовь и восхищения мои. Самый красивый и стойкий город во Вселенной", — пишет режиссер.

Оксана Байрак сбежала из Украины / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Оксана Байрак сбежала из Украины / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Напомним, что Оксана Байрак родилась и росла в Симферополе, а затем училась и жила в Киеве. В течение всей карьеры режиссер сотрудничала преимущественно с российскими актерами и часто бывала в РФ, а в 2006 году вообще попыталась баллотироваться в Верховную Роду от партии "Партия Политики Путина" (позже "Русь единая").

2014 Байрак осудила Революцию достоинства и оскандалилась высказываниями в сторону "Евромайдана". Во время полномасштабной войны в Украине Байрак продолжала поддерживать Путина и обвинять украинцев в происходящем.

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