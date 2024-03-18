Скандальная певица Лолита неожиданно заявила, что после смерти хочет развеять свой прах в Украине

Предательница также ответила, скучает ли на самом деле по Украине.

Скандальная певица Лолита Милявская, которая ныне находится на территории страны-агрессорки, заявила о своем желании, чтобы после смерти ее прах развеяли в Украине.

Так, Лолита неожиданно вспомнила свою родину и Киев, где проживала в детстве со своей семьей. И призналась, что уже приказала часть своего праха привезти в Украину и развеять на родной улице детства на Подоле.

"Почему возникла идея с пробирками? Потому что их можно провезти. А ведь меня не пускают в Украину. А неужели не найдется кто-то из друзей, кто когда-то заберет одну пробирочку и выбросит ее на улице Нижний Вал, 37 (г. Киев – прим. ред.), где прошло мое детство, где я была абсолютно счастливым ребенком, где мама, папа, отличный двор, дружба, много детей. Я сказала хоть так, но я проникну в Украину", - рассказала Лолита в интервью Виталию Серуканову .

Лолита Милявская / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Впрочем, предательница признается, что пока совсем не унывает по Украине, разве что по Львову. И добавила, что поддерживает связь с некоторыми украинскими знакомыми, хотя во время общения они "не затрагивают никаких политических вопросов и переживают друг за друга".

Отметим, Лолита продолжает поддерживать молчание о российской агрессии. За такую позицию 7 января 2023 артистка попала под санкции от СНБО. К тому же, она не может попасть на территорию Украины еще с 2017 года, поскольку посещала оккупированный Крым.

Напомним, ранее подруга Лолиты Милявской, актриса Татьяна Лазарева, высказалась о певице, с которой до начала полномасштабной войны в Украине имела дружеские отношения.

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