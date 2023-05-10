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Скандальная София Стужук опозорилась заявлением о войне в Украине: "Это мой выбор"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2004
Время на прочтение
2 мин
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Скандальная София Стужук опозорилась заявлением о войне в Украине: "Это мой выбор"

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогерша-молчунья показала свое отношение к войне в Украине.

Скандальная блогерша-молчунья София Стужук опозорилась своим очередным заявлением о войне в Украине, которую вражески развязала страна-агрессор Россия.

В своем Telegram-канале звезда Сети опубликовала снимок, где изображена с четырьмя детьми. Под фото блогерша-миллионница поинтересовалась у подписчиков, как прошли их выходные.

София Стужук с детьми / © instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук с детьми / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Пользователи из Украины поспешили напомнить скандальной Стужук, что россияне продолжают обстреливать украинские города: "Несколько ракет русня набросала на Киев, а так все хорошо".

Блогерша-молчунья ответила подписнице, показав, что ей все равно на войну в Украине: "Я не смотрю новости давно. Это мой выбор. Поэтому адресовала вопрос просто подписчикам. Что такое "русня" я не знаю".

Именно так ответила София Стужук / ©
Именно так ответила София Стужук

Кстати, блогерша также закрыла свою страницу Instagram от украинцев. У людей, которые находятся в Украине, нет доступа к фотоблогу скандальной Стужук. Между тем, пользователи из страны-агрессора могут свободно просматривать ее Instagram. Кроме этого, блогершу-молчунью активно пиарят российские пропагандисты в своих материалах.

София Стужук / © instagram.com/sofia_stuzhuk
София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, София Стужук уже давно продемонстрировала свою пророссийскую позицию. Еще до полномасштабной войны в Украине она называла себя "русской". Когда РФ начала полномасштабное вторжение, она выбрала молчание. Более того, когда российские оккупанты обстреливают ракетами украинские города и убивают мирных жителей, София оправдывает действия захватчиков.

В настоящее время Стужук находится в Латвии, где живет со вторым мужем. В Украину, как заявляет скандальная блогерша, она больше не вернется.

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Дата публикации
Просмотры
2004
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