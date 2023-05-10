Скандальная София Стужук опозорилась заявлением о войне в Украине: "Это мой выбор"

Блогерша-молчунья показала свое отношение к войне в Украине.
Скандальная блогерша-молчунья София Стужук опозорилась своим очередным заявлением о войне в Украине, которую вражески развязала страна-агрессор Россия.
В своем Telegram-канале звезда Сети опубликовала снимок, где изображена с четырьмя детьми. Под фото блогерша-миллионница поинтересовалась у подписчиков, как прошли их выходные.
Пользователи из Украины поспешили напомнить скандальной Стужук, что россияне продолжают обстреливать украинские города: "Несколько ракет русня набросала на Киев, а так все хорошо".
Блогерша-молчунья ответила подписнице, показав, что ей все равно на войну в Украине: "Я не смотрю новости давно. Это мой выбор. Поэтому адресовала вопрос просто подписчикам. Что такое "русня" я не знаю".
Кстати, блогерша также закрыла свою страницу Instagram от украинцев. У людей, которые находятся в Украине, нет доступа к фотоблогу скандальной Стужук. Между тем, пользователи из страны-агрессора могут свободно просматривать ее Instagram. Кроме этого, блогершу-молчунью активно пиарят российские пропагандисты в своих материалах.
Напомним, София Стужук уже давно продемонстрировала свою пророссийскую позицию. Еще до полномасштабной войны в Украине она называла себя "русской". Когда РФ начала полномасштабное вторжение, она выбрала молчание. Более того, когда российские оккупанты обстреливают ракетами украинские города и убивают мирных жителей, София оправдывает действия захватчиков.
В настоящее время Стужук находится в Латвии, где живет со вторым мужем. В Украину, как заявляет скандальная блогерша, она больше не вернется.
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