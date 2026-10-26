Скандальная София Стужук раскрыла, что произошло с ее роскошным домом в Киеве и большим автопарком

София Стужук / © instagram.com/sofia_stuzhuk

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Скандальная блогерша-молчунья София Стужук раскрыла, что произошло с ее большим автопарком и роскошным домом в Киеве.

С началом полномасштабной войны одиозная знаменитость поселилась за границей. Однако у нее было имущество в Украине — дом и автомобили. Долгое время за домом Софии Стужук смотрели ее родители. Впоследствии она наняла охранников, которые этим занимались. Полтора года назад скандальная блогерша продала дом. Она объяснила это тем, что иначе могла бы его потерять. Дом София Стужук продавала наспех и по минимальной цене.

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«Сначала, уезжая из Киева, я оставила этот дом на своих родителей. Потом за ним смотрели. Очень много денег уходило на то, чтобы его охраняли, за ним смотрели, его поддерживали. Но было очень много рисков того, что я останусь без него, и не только ракетных. Пришлось принимать решение скорее его продать около полутора лет назад за минимальные деньги», — пояснила блогерша.

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Дом Софии Стужук в Киеве / © скриншот с видео

Также у Софии Стужук были и автомобили. Знаменитость раскрыла и их судьбу. Один автомобиль скандальная блогерша перевезла в Латвию, где она жила с мужем до 2025 года, а вот другой — отдала родителям.

«У меня было несколько машин. Tesla я разыграла еще во время покупки Jaguar, который я через некоторое время перевезла в Латвию. Он там так и стоит. Mercedes я вернула своей маме, а Toyota, которая была от бизнеса, забрала компания почти сразу с начала войны», — призналась блогерша.

Отметим, что София Стужук после начала полномасштабной войны показала себя не с лучшей стороны. Сначала блогерша отмалчивалась, а позже принялась демонстрировать пророссийские взгляды, продвигая нарративы о «не все так однозначно». Кроме того, она отметилась и рядом скандальных заявлений, таких как «украинцы сами виноваты в обстрелах» и «России нет интереса убивать». От Украины Стужук окончательно отреклась и заявила, что не вернется.

Напомним, недавно у скандального рэпера Джигана, который родом из Одессы, отобрали имение в России. Предатель остался без жилья.

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