Скандальная София Стужук заявила, что больше не вернется в Украину

Блогерша-молчунья собралась начать новую жизнь в другой стране.
Скандальная блогерша София Стужук заявила, что не собирается больше возвращаться в Украину.
В своем фотоблоге знаменитость, решившая молчать о полномасштабном вторжении России, рассказала, что начинает новую жизнь в другой стране. Вероятно, блогерша-молчунья решила переехать в Латвию. Именно там со своим женихом и детьми живет Стужук.
"Прошу отныне видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем", – заявила София.
Отметим, когда Россия вторглась в Украину, блогер решила молчать. Хотя у Софии большая аудитория в фотоблоге, среди которой немало россиян. Более того, когда РФ массированно обстреляла украинские города, Стужук нашла оправдание действиям захватчиков. Скандальная блогерша заявила, что не стоило радоваться взрывам на Крымском мосту.
В общем, и в Украине Софию ждут. Шоумен Анатолий Анатолич заявил, что вдруг Стужук вздумает после победы вернуться, то сделает все возможное, чтобы она покинула страну.
Между тем, Екатерина Осадчая убеждена, что у звезд-предателей и молчунов вообще стоит забрать украинский паспорт, ведь они не достойны быть гражданами Украины.
Читайте также: