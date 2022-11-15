Скандальная София Стужук заявила, что больше не вернется в Украину

Блогерша-молчунья собралась начать новую жизнь в другой стране.

Скандальная блогерша София Стужук заявила, что не собирается больше возвращаться в Украину.

В своем фотоблоге знаменитость, решившая молчать о полномасштабном вторжении России, рассказала, что начинает новую жизнь в другой стране. Вероятно, блогерша-молчунья решила переехать в Латвию. Именно там со своим женихом и детьми живет Стужук.

"Прошу отныне видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем", – заявила София.

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, когда Россия вторглась в Украину, блогер решила молчать. Хотя у Софии большая аудитория в фотоблоге, среди которой немало россиян. Более того, когда РФ массированно обстреляла украинские города, Стужук нашла оправдание действиям захватчиков. Скандальная блогерша заявила, что не стоило радоваться взрывам на Крымском мосту.

В общем, и в Украине Софию ждут. Шоумен Анатолий Анатолич заявил, что вдруг Стужук вздумает после победы вернуться, то сделает все возможное, чтобы она покинула страну.

Между тем, Екатерина Осадчая убеждена, что у звезд-предателей и молчунов вообще стоит забрать украинский паспорт, ведь они не достойны быть гражданами Украины.

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