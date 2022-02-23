Скандальная справка Alina Pash: полиция открыла уголовное производство

Начато досудебное расследование.

Национальная полиция Украины открыла производство по поводу подделки справки победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ НП в Киеве.

"Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа", – говорится в сообщении.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Напомним, победительница Национального отбора на "Евровидение-2022" Алина Паш выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Впрочем, певица заверила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Артистка заявила, что справки, подтверждающие это, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора.

Со своей стороны активист Сергей Стерненко заявил, что справка артистки – подделка. Общественный вещатель отреагировал на это и обратился в ГНСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash.

В результате справка о том, что Паш въезжала в Крым со стороны Украины – действительно оказалась фейковой. И ее, по словам Паш, Суспильному предоставил член ее команды, потому что в то время она болела и не могла получить ее лично. Затем певица самостоятельно обратилась в Госпогранслужбу с запросом предоставить ей справку. Однако данные о пересечении границы/админ. границы с Крымом пограничники сохраняют пять лет. Поскольку визит Паш в Крым был в 2015-м, этот срок давно истек.

instagram.com/alinapash

Через час после скандала со справкой Алина сделала официальное заявление о том, отказывается представлять Украину на международном конкурсе. Но, как оказалось, Алина не сняла свою кандидатуру, а оргкомитет дисквалифицировал артистку.

22 февраля Суспильне объявило, что будет представлять Украину на "Евровидении" в Турине группа Kalush Orchestra. Коллектив в финале нацотбора занял второе место. Музыканты получили 14 баллов – из них максимальные 8 от зрителей и 6 от судей.

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