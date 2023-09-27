Скандальная участница "Мисс Украина" Пиляева подтвердила отношения с российским бизнесменом Орловым

Скандальная участница "Мисс Украина-2023" Ирина Пиляева прокомментировала отношения с российским бизнесменом Александром Орловым и ответила на упреки, что она не патриотка Украины.

В частности, вокруг модели разгорелся громкий скандал около двух недель назад. Украинский юморист и продюсер Андрей Лузан провел свое расследование относительно участниц конкурса "Мисс Украина". Он привел скандальные подробности о некоторых конкурсантках, в списке которых была и Ирина Пиляева.

Ирина Пиляева / Фото: из соцсетей

К слову, Андрей Лузан заявил, что она встречается с российским бизнесменом Александром Орловым.

Ирина Пиляева и Александр Орлов / Фото: из соцсетей

Модель подтвердила эти отношения. В интервью Анне Олицкой Ирина объяснила, что их отношения начались с весны. Он якобы поддерживает Украину, а в его фотоблоге еще 24 февраля прошлого года четко высказана позиция против войны. Правда, сейчас в Instagram Орлова этих постом нет, поэтому они, вероятно, были удалены.

Ирина Пиляева / Фото: из соцсетей

"Мы с Александром в серьезных отношениях еще с весны. Мы с ним познакомились задолго до войны в Киеве. Что я могу сказать о его позиции? Если зайти к нему в Instagram и посмотреть на его посты от 24 февраля, вы увидите поддержку Украины. Нельзя говорить, что он не поддерживает Украину, нельзя говорить, что он аполитичный. Он сразу выразил свою позицию. Он сказал — "нет войне". Насколько я знаю, бизнеса у России у него сейчас нет, он туда не ездит", — выразилась модель

Также Ирина резко ответила на упреки, что ей все равно на Украину. Она говорит, что еще в начале войны делала посты с призывами к миру, а также в профиле оставила сине-желтые сердца. Хотя Андрей Лузан говорит, что Ирина добавила флаги Украины только после того, как вокруг нее разгорелся скандал.

Андрей Лузан / Фото: из соцсетей

"С 24 февраля у меня были сердечки в цветах флага Украины. До этого у меня была аватарка также флагом Украины. Можно посмотреть по моим постам в Instagram, что я всегда поддерживала Украину. У меня лента первые полгода была только о войне", – отметила Ирина.

Скандал вокруг "Мисс Украина" – что известно

Вокруг конкурса красоты разгорелся громкий скандал после того, как продюсер Андрей Лузан возмутился, что у многиехконкурсанток есть связь с россиянами. В частности, он утверждает, что некоторые участники тесно контактируют с РФ, не общаются на украинском и давно не живут в Украине, а некоторые вообще предоставляют интимные услуги.

Скандал с участницами "Мисс Украина"

В оргкомитете конкурса спустя некоторое время отреагировали на скандал. В "Мисс Украина" провели расследование, после которого дисквалифицировали некоторых участницы. Среди них была и Ирина Пиляева.

Заявление оргкомитета "Мисс Украина"

Кстати, после громкого скандала с "Мисс Украина" другой конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг и стал называться "Мисс Вселенная Украина".

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