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Скандальная украинская актриса бросила российского рэпера через полгода отношений

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Скандальная украинская актриса бросила российского рэпера через полгода отношений

Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн отметил, что у них с Лизой Василенко была "настоящая любовь".

Звезда сериала "Школа", скандально известная украинская актриса Лиза Василенко и российский рэпер Моргенштерн разошлись.

Об этом исполнитель, которого в РФ признали иноагентом из-за поддержки Украины в начале войны, рассказал во время интервью Ксении Собчак. Он не стал вдаваться в подробности, лишь отметил, что Василенко была его "первой и безумной" любовью. Алишер (настоящее имя рэпера – прим.ред) добавил, что их роман был как в кино, с бабочками в животе и т.д.

Лиза Василенко и Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Отметим, что об отношениях Лизы Василенко и Моргенштерна стало известно в начале мая этого года. Скандальную пару застали за объятиями и поцелуями на одном из пляжей в Дубае. Впрочем, их роман продлился всего полгода.

Лиза Василенко и Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / © instagram.com/morgen_shtern
Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения Лиза Василенко жила и работала в России. В 2021 году артистка назвала украинских патриотов "тупыми" из-за того, что ее начали критиковать, ведь она уехала жить в РФ. Кроме того, актриса добавила, что у России гораздо больше возможностей для развития и лучше "сдохнуть там, чем в Украине".

После полномасштабной войны, которую РФ развязала в нашей стране, Василенко извинилась за свои слова, начала активно освещать зверства россиян против украинцев. Артистка уехала из РФ и находится в Европе.

Что касается Моргенштерна. В начале полномасштабной войны РФ против Украины рэпер выступил против кровавой политики Путина и даже выпустил трек "12" с антивоенным призывом. Из-за такой позиции артиста занесли в список "иноагентов" в РФ. Правда, впоследствии рэпер замолчал и перестал вообще говорить о войне.

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Дата публикации
Просмотры
276
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