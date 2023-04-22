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Скандальная Валерия опозорилась выступлением с "воскресшим" путинистом Иосифом Кобзоном

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
944
Время на прочтение
1 мин
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Скандальная Валерия опозорилась выступлением с "воскресшим" путинистом Иосифом Кобзоном

Валерия/Фото: Скриншот с видео

Артистка устроила "встречу" с пропагандистом.

Скандальная российская певица Валерия решила хайпануть на одном из своих концертов и "воскресила" ради песни умершего путиниста Иосифа Кобзона.

Цирк на сцене исполнительница устроила, чтобы "почтить" память своего наставника. Вместе с голограммой, в которой зрители едва опознали покойного соратника Путина, Валерия исполнила его песню "Вспомни обо мне". Видео с концерта распространилось в Telegram каналах российских пропагандистов.

Однако даже в России такие представления от Валерии не оценили, а наоборот захейтили ее в Сети. Певице порекомендовали в следующий раз сделать голограмму со своим мужем Иосифом Пригожиным.

Напомним, певица Валерия от 2014 активно поддерживает Путина и военные действия в Украине. А в 2018 году путинистка даже выступала на открытии Керченского моста в аннексированную Крыму. С началом полномасштабной войны Валерия вместе с мужем активно высказывались в поддержку геноцида украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
944
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