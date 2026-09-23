Скандально известная Алхим вернулась в Украину и удивила всех тем, где теперь живет со своим сыном

Анна Алхим

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Скандальная блогерша Анна Алхим вместе с сыном вернулась в Украину после года проживания за границей и поселилась под Киевом.

Еще около года назад Анна Алхим уехала из Украины вместе с сыном. Сначала семья жила в Дубае. Позже они переехали в Европу. Однако жизнь за границей не оправдала ожиданий блогерши. Теперь мама с сыном снова дома. Они поселились в Гатном Киевской области.

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Своё решение вернуться Анна объясняет довольно неожиданно: несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, в Украине она чувствует себя спокойнее.

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Пост Анны Алхим / © Инстаграм

Теперь в жизни семьи начался новый этап. Сын блогерши вернулся к учебе и перешел из частной школы в государственный лицей. По словам Анны, мальчику нравится новое учебное заведение: в классе много детей, и сам школьник чувствует себя хорошо.

Кроме того, скандально известная блогерша рассказала о повседневной жизни в условиях опасности. Возле их дома нет укрытия, поэтому во время тревог мама просто остается рядом с сыном и пытается заснуть, обнимая его. Ранее Алхим говорила, что уехала именно ради безопасности ребенка и планировала вернуться после прекращения обстрелов, однако в итоге не стала дожидаться этого момента.

Анна Алхим с сыном

Анна не обошла вниманием и тему многолетнего хейта в соцсетях. Говорит, что теперь относится к резонансу вокруг себя гораздо спокойнее, ведь немало ситуаций, которые сейчас вызывают бурные обсуждения, она уже пережила на собственном опыте.

Отметим, что во время полномасштабной войны скандально известная Анна Алхим неоднократно становилась героиней громких дискуссий. В частности, блогер открыто отстаивала использование русского языка и заявляла, что не планирует переходить на украинский. Кроме того, Алхим не скрывала, что продолжает слушать российских исполнителей и смотреть фильмы, снятые в РФ.

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Напомним, недавно Алина Гросу вместе с мужем-россиянином и сыном окончательно поселилась в Украине и раскрыла причину.

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