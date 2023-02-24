Скандального 70-летнего Харви Вайнштейна осудили еще на 16 лет за изнасилование российской модели

Скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке, приговорили к дополнительным 16 годам заключения свободы по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В этот раз одиозного киномагната в изнасиловании обвинила российская актриса и модель, имя которой не назвали, пишет CNN. По словам жертвы, инцидент произошел в феврале 2013 года. Тогда Вайнштейн появился на пороге ее гостиничного номера в Беверли-Хиллз без приглашения и принудил к оральному сексу:

"Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью 2013 года. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад как свидетелю, но я знала, что должна довести дело до конца, что я и сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн больше никогда не увидит свет за пределами своей тюремной камеры", – прокомментировала жертва решения суда.

Гарви Вайнштейн / Фото: Associated Press

Женщина добавила, что эта ситуация заставила ее потерять свою личность, жертва Вайнштейна "была убита горем, опустошена и одинока".

В свою очередь, продюсер уверяет, что этой женщины не знает и все обвинения, выдвинутые против него ею, отрицает: "Я утверждаю, что я невиновен. Я никогда не насиловал и не подвергал сексуальному насилию эту женщину. Я никогда не знал эту женщину, и факт в том, что она не знает меня. Это из-за денег", — сказал продюсер.

Напомним, что скандал вокруг голливудского киномагната Харви Вайнштейна разгорелся в 2019 году. Тогда расследование издания The New York Times показало, что в течение 20 лет Вайнштейн заставлял актрис заниматься с ним сексом, а в обмен на это обещал роли в кино. Среди жертв одиозного продюсера есть немало известных имен. В частности, продюсер домогался Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Сальму Хаек и многих других.

Харви Вайнштейн и Гвинет Пелтроу / Фото: Getty Images

Харви Вайнштейн и Кейт Бекинсейл / Фото: Getty Images

Харви Вайнштейн и Николь Кидман / Фото: Getty Images

Харви Вайнштейн и Роуз Макгоуэн / Фото: Getty Images

В марте 2020 года Вайнштейна официально приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие.

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