Скандального Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в груминге, изнасиловании и сексуальном и психологическом насилии против несовершеннолетней.

Вероятная жертва подала заявление в Верховный суд округа Нассау на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, под вымышленным именем Джейн Доу, пишет The Rolling Stone.

Она указала, что впервые это произошло в 1995 году, когда ей было всего 16 лет. После концерта в Далласе Мэрилин пригласил ее и других девушек-подростков в свой гастрольный автобус. Там он узнал их возраст, адрес, класс в школе и записал имена. После этого он совершил действия насильственного характера.

Мэрилин Мэнсон / Фото: Associated Press

"В гастрольном автобусе ответчик Уорнер (Брайан Уорнер – настоящее имя Мэнсона – прим. ред.) совершал различные преступные действия сексуального характера против истицы, которая в то время была девственницей, в том числе насильственное совокупление и влагалищное проникновение... Истица чувствовала боль, была напугана, расстроена, унижена и растеряна. После того, как он закончил, он рассмеялся и потребовал, чтобы она "убиралась к чертям из его автобуса" и пригрозила, если она кому-нибудь расскажет об этом, он убьет ее и ее семью", — говорится в заявлении.

Девушка также заявила, что музыкант неоднократно совершал насильственные действия против нее. В частности, до своего совершеннолетия она продолжала контактировать с ним и несколько раз сопровождала его в гастрольных турах. После этого истица стала злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами.

Мэрилин Мэнсон / Фото: Getty Images

В заявлении также среди обвиняемых фигурируют также бывшие лейбли Мэнсона Interscope и Nothing Records.

Напомним, Мэрилина Мэнсона впервые обвинили в сексуальном насилии в начале 2021 года. Первой об этом заговорила актриса и экс-навестна скандального музыканта Эван Рейчел Вуд. По ее словам, он ее насиловал и оскорблял в течение пяти лет их отношений. Впоследствии более 10 женщин сделали аналогичные заявления.

Сам Мэнсон все отрицает и называет подобные обвинения "искажением реальности". Между тем, бывшая жена эпатажного певца Дита фонт Тиз заявила, что за годы отношений с Мэрилином она не замечала за ним такого поведения.

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